وول ستريت جورنال تطالب موسكو بالإفراج الفوري عن مراسلها والكرملين يطمئن المراسلين الأجانب "ما لم يكونوا جواسيس"

طالبت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) -أمس السبت- بالإفراج الفوري عن مراسلها في موسكو إيفان غيرشكوفيتش الذي اعتقله جهاز الأمن الاتحادي الروسي لاتهامه بالتجسس، في حين حاول الكرملين طمأنة المراسلين الأجانب بأنهم يمكنهم مواصلة العمل في روسيا دون خوف ما داموا "لا يستخدمون وظائفهم كغطاء لأداء مهام تجسسية".

وقالت الصحيفة في بيان نشرته عبر تويتر "قضية إيفان إهانة شديدة للصحافة الحرة، وينبغي أن تثير غضب جميع الأحرار من الأفراد والحكومات في جميع أنحاء العالم".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف قال أول أمس الجمعة إنه لا داعي لخوف المراسلين الأجانب في روسيا إن كانوا يؤدون واجباتهم المعلنة، ولا يستخدمون وظيفتهم كغطاء لأداء مهام تجسسية".

وأضاف في مؤتمر صحفي "جميع الصحفيين الذين لديهم اعتماد سارٍ هنا، أقصد الصحفيين الأجانب، يمكنهم مواصلة نشاطهم الصحفي ويواصلونه بالفعل في البلاد؛ لا يواجهون أي قيود ويعملون بشكل جيد".

وأشار بيسكوف إلى أن إيفان غيرشكوفيتش كان يقوم بأعمال تجسس "تحت غطاء" الصحافة، مضيفا أنه التحقيق ما زال جاريا في قضيته.

كذلك قال المتحدث إنه "لا يوجد سبب" لطرد جميع الصحفيين الروس من الدول الغربية ردا على توقيف غيرشكوفيتش.

ولم تنشر روسيا أي أدلة تدعم التهم التي نفتها الصحيفة، كما أن هذه أول قضية من نوعها ضد مراسل أميركي منذ نهاية الحرب الباردة.

والجمعة، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا إلى إطلاق سراح مراسل "وول ستريت جورنال".

وجاء توقيف غيرشكوفيتش (31 عاما)، المراسل المعتمد في مدينة يكاترينبرغ بروسيا منذ 6 سنوات، بتهمة "التجسس لمصلحة الحكومة الأميركية"، وفق جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وهي تهم قالت الإدارة الأميركية إنها زائفة.

وركز غيرشكوفيتش في تقريره الأخير من موسكو، المنشور في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على تباطؤ الاقتصاد الروسي وسط العقوبات الغربية المفروضة، عندما أطلقت القوات الروسية عمليتها في أوكرانيا العام الماضي.

وأمرت محكمة بموسكو بحبس غيرشكوفيتش حتى 29 مايو/أيار على الأقل تمهيدا لمحاكمته.