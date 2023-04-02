نحو 30 قتيلا جراء أعاصير الولايات المتحدة وبايدن يعلن "كارثة كبرى" في أركنساس

أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية في الولايات المتحدة بأن عدد القتلى جراء الأعاصير التي ضربت البلاد وتركزت في جنوبها وغربها الأوسط ارتفع إلى 29 قتيلا على الأقل اليوم الأحد.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، حالة "الكارثة الكبرى" في ولاية أركنساس، وأمر بتقديم الدعم الفدرالي لمساعدة الولاية على التعافي.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة شرطة ممفيس بولاية تينيسي العثور على جثث 3 أشخاص أمس السبت بعد أن تسببت الرياح العاتية في سقوط أشجار على منازل عدة.

وقال مسؤولون في مقاطعة ماكنيري بالولاية نفسها إن شخصين آخرين لقيا حتفهما، وكانوا قد أعلنوا عن 7 قتلى أمس السبت جراء العاصفة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

على صعيد آخر، أعلنت إدارة الموارد الطبيعية بولاية إنديانا العثور على جثتي زوجين في مخيم بحديقة مكورميك كريك الوطنية بمقاطعة أوين في الولاية.

ووردت أنباء عن وفاة 15 آخرين جراء الأعاصير التي ضربت ولايات أركنساس وإيلينوي وإنديانا وديلاوير ومسيسيبي وألاباما وتينيسي.

من جهته، أصدر المركز الوطني للتنبؤ بالعواصف تحذيرا من طقس سيئ اليوم الأحد في أجزاء من شمال ولاية تكساس وشمال شرقها، تشمل مدينتي دالاس وفورت وورث، بما في ذلك هطول ثلوج ضخمة وهبوب رياح عاتية و"إعصار قوي أو إعصاران".

وأضاف المركز أنه يتوقع طقسا مماثلا وعواصف رعدية يوم الثلاثاء في أغلب مناطق الغرب الأوسط بين مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي ومدينة ليتل روك بولاية أركنساس.