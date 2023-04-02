عقب دعوة الرئيس إلى الحوار.. زعيم المعارضة الكينية يلغي مظاهرات الاثنين

دعا زعيم المعارضة في كينيا رايلا أودينغا -اليوم الأحد- إلى إلغاء المظاهرات التي كانت مقررة غدا الاثنين، معلنا أن حزبه سيشارك في حوار مع الحكومة، وذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات في البلاد.

ويأتي ذلك بعد دعوة إلى الهدوء وجهها الرئيس وليام روتو، خلال كلمة إلى "الأمة" من القصر الرئاسي.

وصرح أودينغا للصحافيين "في ضوء ما سبق، نتراجع عن مظاهراتنا ليوم الاثنين" مع تأكيده الاحتفاظ بحقه في توجيه دعوات لمظاهرات جديدة إذا لم يحقق الحوار نتائج خلال أسبوع.

وشدد زعيم المعارضة على أن حقوق التجمع والتظاهر والاحتجاج والتعبير راسخة "كما ينص عليه دستورنا".

وشهدت كينيا الخميس الماضي مواجهات متقطعة بين محتجين والشرطة، في إطار احتجاجات مستمرة ضد الحكومة والتضخم.

وكان أودينغا دعا لمظاهرات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، متهما روتو بـ "سرقة" الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس/آب الماضي، وبأنه غير شرعي وغير قادر على كبح الأسعار المرتفعة.