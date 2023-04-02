بلينكن يطالب بالإفراج الفوري عن صحافي أميركي ولافروف يندد بـ "الضجة الإعلامية"

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -اليوم الأحد- بالإفراج فورا عن مواطنه الصحافي الذي أوقف هذا الأسبوع في روسيا بتهمة التجسس، بينما ندد نظيره الروسي سيرغي لافروف بما أسماها "الضجة الإعلامية" في الغرب حول هذا الموضوع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن الوزير أعرب -خلال اتصال هاتفي مع لافروف- عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال توقيف موسكو غير المقبول لصحافي أميركي" مضيفا أن "وزير الخارجية دعا إلى الإفراج عنه فورا" وطالب أيضا بالإفراج عن أميركي آخر هو بول ويلان.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن بحث مع لافروف ضرورة إيجاد مناخ يسمح للبعثات الدبلوماسية بأداء مهامها.

في المقابل، ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الاتصال الهاتفي بما سماها "الضجة الإعلامية" في الغرب حول توقيف صحافي أميركي في روسيا الخميس.

وقال لافروف -في بيان- إنه من غير المقبول أن يثير مسؤولون في واشنطن ووسائل إعلام غربية ضجة مع نية واضحة بإعطاء هذه القضية بعدا سياسيا.

كما قالت الخارجية الروسية إن الوزير أكد أن المراسل ضبط متلبسا، وإن القضاء سيحدد مصيره.

من جهتها، طالبت صحيفة وول ستريت جورنال أمس بالإفراج الفوري عن مراسلها بموسكو إيفان جيرشكوفيتش الذي اعتقله جهاز الأمن الاتحادي الروسي لاتهامه بالتجسس.

وقالت الصحيفة ذاتها -في بيان نشرته عبر تويتر "قضية إيفان إهانة شديدة للصحافة الحرة، وينبغي أن تثير غضب جميع الأحرار من الأفراد والحكومات في جميع أنحاء العالم".