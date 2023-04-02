بعد تغريدة لماسك.. صحيفة نيويورك تايمز تخسر العلامة الذهبية لحسابها الرسمي على تويتر

خسر الحساب الرسمي لصحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) الأميركية على تويتر (Twitter)، العلامة الذهبية المخصصة لتوثيق حسابات الشركات، وذلك بعد تغريدة للرئيس التنفيذي للموقع إيلون ماسك.

واتهم ماسك في تغريدته، الصحيفة الأميركية -الرافضة لدفع بدل مالي مقابل الاحتفاظ بهذه العلامة- بممارسة "دعاية ليست حتى مثيرة للاهتمام".

The real tragedy of @NYTimes is that their propaganda isn’t even interesting — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023

وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد متحدث باسم نيويورك تايمز أن الصحيفة ما زالت ترفض "الدفع للحفاظ على تصديق حساباتنا الرسمية"، كما أنها لن تعوض صحافييها الراغبين بدفع بدلات مالية مقابل تصديق حساباتهم الخاصة إلا إذا كان ذلك "ضروريا لعملهم".

والجمعة الماضي، دافع ماسك عن قراره المثير للجدل بفرض بدل مالي على المستخدمين الراغبين في توثيق حساباتهم على منصة تويتر، قائلًا إن الشبكات الاجتماعية التي لا تتبع خطاه ستنهار في نهاية المطاف تحت سيل الحسابات المزيفة.

وكانت إتاحة العلامة الزرقاء لأي شخص يرغب في دفع ثمنها من أول القرارات التي اتخذها الملياردير الأميركي عندما اشترى الشبكة الاجتماعية العام الماضي 2022.

يشار إلى أن تكلفة التوثيق للشركات في تويتر تصل إلى ألف دولار شهريا، ولدى الحساب الرسمي للصحيفة الأميركية ما يقرب من 55 مليون مشترك.