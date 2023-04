بعد تغريدة لماسك.. صحيفة نيويورك تايمز تخسر العلامة الذهبية لحسابها الرسمي على تويتر

خسر الحساب الرسمي لصحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) الأميركية على تويتر (Twitter)، العلامة الذهبية المخصصة لتوثيق حسابات الشركات، وذلك بعد تغريدة للرئيس التنفيذي للموقع إيلون ماسك.

واتهم ماسك في تغريدته، الصحيفة الأميركية -الرافضة لدفع بدل مالي مقابل الاحتفاظ بهذه العلامة- بممارسة "دعاية ليست حتى مثيرة للاهتمام".

The real tragedy of @NYTimes is that their propaganda isn’t even interesting

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023