تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق سيول في سيدني أكبر مدن أستراليا اليوم الأحد، دفعت السكان إلى حماية منازلهم بأكياس الرمال وطلب المساعدة، بعد تحذيرات سابقة من السلطات من سوء الأحوال الجوية.

وتلقت سلطات الطوارئ 50 اتصالا لطلب المساعدة في حماية الممتلكات من سكان في سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز. وتركزت أغلب الطلبات على المساعدة في وضع أكياس الرمال وسد الثقوب في أسطح المنازل.

وشهدت سيدني في 2022 أكبر معدل لهطول الأمطار منذ 164 عاما، وذلك بعد تعرض منطقة الساحل الشرقي لأستراليا لظاهرة "لا نينا" المناخية للعام الثالث على التوالي والتي صاحبتها أمطار غزيرة.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز لرويترز إن شخصين جرى إنقاذهما من سيارات حاصرتها مياه الفيضانات في ضواحي سيدني.

وأضاف المتحدث ناصحا السكان "لا تقودوا السيارات أو تركبوها عبر مياه السيول".

وخارج سيدني، تلقت السلطات 27 طلبا للمساعدة في منطقة الساحل الأوسط الواقعة على بعد نحو 87 كيلومترا شمال المدينة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عاصفة رعدية شديدة قد تتعرض لها مناطق في سيدني اليوم الأحد، وتوقعت هطول أمطار غزيرة وسيولا وحذرت من أن المدينة ستشهد مزيدا من الأمطار هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم خدمة الطوارئ في الولاية "يمكن أن يتغير هذا الوضع بسرعة، لذا إذا كان الناس يراقبون الظروف ويأخذون بالاعتبار تلك التحذيرات.. فسيكون ذلك ممتازا للحفاظ على سلامتهم".