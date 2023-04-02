الجيش الباكستاني: "إرهابيون" يعملون من إيران قتلوا 4 جنود على الحدود

قال الجيش الباكستاني أمس السبت إن مجموعة مسلحة تعمل من إيران قتلت 4 من جنود الدوريات الحدودية الباكستانية، في هجوم ندد به رئيس الوزراء شهباز شريف.

ووقع الحادث في منطقة كيش بإقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد الذي يشترك مع أفغانستان وإيران في حدود طويلة مضطربة.

وأعلنت جماعة انفصالية، وهي "جيش تحرير البلوش"، التي شاركت في السابق في هجمات على قوات الأمن الباكستانية ومصالح صينية في المنطقة، مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني.

وتقاتل جماعات قومية متمردة تنتمي لعرق البلوش في المنطقة من أجل نصيب أكبر في الموارد، وتنشط هذه الجماعات على جانبي الحدود.

وقال الجيش الباكستاني -في بيان له-"هاجمت مجموعة إرهابيين تعمل من الجانب الإيراني دورية حدودية روتينية لقوات الأمن الباكستانية على الحدود الباكستانية الإيرانية".

وأشار الجيش إلى أن السلطات الباكستانية تجري اتصالات مع إيران لبحث سبل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن سفارة طهران في إسلام آباد "تدين الهجوم الإرهابي في إقليم بلوشستان، وتقول إن الإرهاب بلاء مشترك بين البلدين الجارين الصديقين".

يشار إلى أن إقليم بلوشستان منطقة غنية بالغاز الطبيعي والمعادن، ويوجد بها أيضا ميناء غودار الذي يتم تطويره بتمويل من بكين في إطار استثمارات مبادرة "الحزام والطريق" الصينية في باكستان التي تبلغ قيمتها 65 مليار دولار.