أعاصير تجتاح 7 ولايات أميركية وتخلف قتلى ودمارا واسعا

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم جراء أعاصير وعواصف ضربت مناطق واسعة في الولايات المتحدة، ولا سيما جنوبها، ودمرت كثيرا من المباني، في حين يستعد شمال شرق البلاد لعواصف رعدية قوية محتملة السبت.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الأعاصير اجتاحت ليلا 7 ولايات على الأقل ودمرت منازل ومنشآت تجارية، كما هبت عواصف أدت إلى اندلاع حرائق في الغابات.

وأفادت الوكالة بأن حصيلة القتلى تشمل 7 أشخاص لقوا مصرعهم في مقاطعة واحدة بولاية تينيسي (جنوب شرق).

وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف السكان بسبب العواصف التي اجتاحت مساحات شاسعة يقطنها نحو 85 مليون نسمة.

وفي ولاية أركنساس (جنوب)، لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وفقا لما أعلنته حاكمة الولاية سارة هاكابي في مؤتمر صحفي.

وقالت هاكابي إنها ناقشت الوضع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بعدما أعلنت حالة الطوارئ في الولاية واستعانت بنحو 100 من عناصر الحرس الوطني.

وفي مدينة ليتل روك عاصمة الولاية، استيقظ السكان اليوم السبت على مشاهد سيارات مقلوبة وأشجار ضخمة وأعمدة هواتف مقتلعة ومنازل مدمرة.

وقال رئيس بلدية ليتل روك فرانك سكوت للصحفيين "نعلم أن كثيرا من الناس اضطروا للنزوح ويبحثون عن ملجأ".

من جهتها، قالت لارا فارار -الصحفية في إحدى الصحف الاقتصادية المحلية- لوكالة الصحافة الفرنسية إنها صُدمت بحجم الدمار في ليتل روك.

وأضافت أن "أسطح بعض المنازل دمرت بالكامل"، ونشرت صورا لبيوت مدمرة وجدران انهارت جزئيا وأشجار على الأرض. وتابعت أن "الحي مدمر بالكامل" مشيرة إلى ركام ممتد لنحو 500 متر.

أما بلدة وين في شمال شرق الولاية، فقد صارت "مقسمة تقريبا بسبب الأضرار الممتدة من الشرق إلى الغرب"، وفق ما صرحت به رئيسة البلدية جينيفر هوبس لشبكة "سي إن إن" (CNN).

وفي شمال الولايات المتحدة، في بلدة بلفيدير الصغيرة غرب شيكاغو بولاية إلينوي، انهار جزء من سقف قاعة للحفلات الموسيقية بعد مرور عاصفة شديدة حينما كان الجمهور يشاهد عرضا لفرقة لموسيقى الميتال، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس الإطفاء في بلفيدير إن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب 28 آخرون بجروح، بينهم 5 تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بجروح خطيرة. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وصول أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى الموقع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمليات إجلاء جرحى على نقالات، كما أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي ركاما وفجوة كبيرة في السقف.

⚠️BREAKING: Part of the roof at the Apollo Theatre in Belvidere, Illinois has just collapsed during Morbid Angel's concert.

– possibly weather-related, as a tornado moved through area

– Belvidere is located in Boone County, about 72 miles from Chicago.#ApolloTheatre pic.twitter.com/pEIOF8mAmw

— Disidente Incontrolable (@Pjt432) April 1, 2023