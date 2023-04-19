29 قتيلا في حريق بمستشفى في العاصمة الصينية

أسفر حريق وقع بمستشفى في بكين، أمس الثلاثاء، عن مقتل 29 شخصًا، وذلك حسب أرقام جديدة أعلنها مسؤول محلي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

وكانت السلطات الصينية تحدثت سابقا عن مقتل 21 شخصا في الحريق الذي اندلع بمستشفى تشانغ فنغ في منطقة فينغتاي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن السلطات أن الحادث وقع بجناح للحالات الحرجة، وأن 26 من القتلى من المرضى، في حين تم إجلاء عشرات آخرين.

من جهتها، أعلنت الشرطة الصينية، اليوم الأربعاء، توقيف 12 شخصا في بكين ضمن تحقيقاتها بشأن الحريق من دون تقديم تفاصيل إضافية.