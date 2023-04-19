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29 قتيلا في حريق بمستشفى في العاصمة الصينية

Investigators inspect burnt out corridor following a fire at a hospital in Beijing, Wednesday, April 19, 2023. More than a dozen people have died in a fire at the Beijing hospital that forced the evacuation of dozens of patients on Tuesday, Chinese state media reported. (AP Photo/Andy Wong)
محققون يتفقدون آثار الحريق (أسوشيتد برس)
19/4/2023

أسفر حريق وقع بمستشفى في بكين، أمس الثلاثاء، عن مقتل 29 شخصًا، وذلك حسب أرقام جديدة أعلنها مسؤول محلي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

وكانت السلطات الصينية تحدثت سابقا عن مقتل 21 شخصا في الحريق الذي اندلع بمستشفى تشانغ فنغ في منطقة فينغتاي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن السلطات أن الحادث وقع بجناح للحالات الحرجة، وأن 26 من القتلى من المرضى، في حين تم إجلاء عشرات آخرين.

من جهتها، أعلنت الشرطة الصينية، اليوم الأربعاء، توقيف 12 شخصا في بكين ضمن تحقيقاتها بشأن الحريق من دون تقديم تفاصيل إضافية.

المصدر : وكالات