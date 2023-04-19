في زيارتين متزامنتين.. وفد من حماس يؤدي العمرة والرئيس الفلسطيني يلتقي الملك سلمان

أدى وفد قيادي من حركة حماس العمرة خلال زيارة له للمملكة العربية السعودية هي الأولى منذ عام 2015، فيما أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة رسمية إلى المملكة.

ويرأس وفد حركة حماس رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ويضم الوفد رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وعضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وآخرين.

وأوضح مصدر فلسطيني للأناضول أن الزيارة سوف تستمر عدة أيام، وستبحث عددا من القضايا الفلسطينية والعلاقة بين المملكة وحماس.

وكانت آخر زيارة لمسؤولين من حركة حماس إلى الرياض في عام 2015 حينما التقى وفد بقيادة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك مع الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين سعوديين في مدينة مكة المكرمة.

وفد من حركة #حماس يؤدي مناسك العمرة في أول زيارة إلى #السعودية منذ 8 سنوات pic.twitter.com/olB2V0ppPr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2023

من جانبه، أجرى الرئيس الفلسطيني محادثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وتناول معه طعام الإفطار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتمع في مدينة جدة مع الرئيس الفلسطيني، حيث تم استعراض الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن المباحثات بين الرئيس الفلسطيني وولي العهد السعودي تناولت تعزيز العلاقات الأخوية بين السعودية وفلسطين.