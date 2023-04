شاهد.. فتاة يابانية تعتنق الإسلام بعد تعلمها اللغة العربية

نشر الداعية الإسلامي الياباني أحمد مانو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر فيديو يوثق فيه اعتناق فتاة يابانية للإسلام.

وقال مانو -ذو الأصول السورية- في تغريدته التي نشرها اليوم الأربعاء "السيدة اليابانية التي تعرفت عليها من خلال التحاقها بدروس اللغة العربية التي أقدمها، قد أسلمت في اليوم الـ24 من شهر رمضان المبارك في مسجد طوكيو، وأصبحت أختي في الإسلام".

Praise be to Allah that one Japanese young lady whom I came to know through her taking my Arabic classes embraced Islam on 24th of Ramadan at Tokyo Camii🥹

She’s my younger sister now🙌😁🙌

May Allah fill her life with all the happiness and blessings 🤲🏻 pic.twitter.com/3o4UofR3bg

