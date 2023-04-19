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شاهد.. فتاة يابانية تعتنق الإسلام بعد تعلمها اللغة العربية

جانب من مسجد طوكيو الذي أسلم فيه عدد من اليابانيين (الأناضول)
19/4/2023

نشر الداعية الإسلامي الياباني أحمد مانو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر فيديو يوثق فيه اعتناق فتاة يابانية للإسلام.

وقال مانو -ذو الأصول السورية- في تغريدته التي نشرها اليوم الأربعاء "السيدة اليابانية التي تعرفت عليها من خلال التحاقها بدروس اللغة العربية التي أقدمها، قد أسلمت في اليوم الـ24 من شهر رمضان المبارك في مسجد طوكيو، وأصبحت أختي في الإسلام".

وترجم أحمد تغريدته باللغتين العربية -التي تعلمها في دمشق- واليابانية.

ويشارك مانو العديد من المقاطع والصور لأولئك الذين يعتنقون الإسلام، وكذلك نشاطه الدعوي على منصات التواصل الاجتماعي.

كما غرد الداعية مانو اليوم أيضا على حسابه قائلا "من باب التحدث بنعمة الله تعالى أخبركم: الحمد لله.. السيد الياباني الذي أجبت عن سؤاله عبر المراسلة، قد أسلم في اليوم الـ25 لرمضان المبارك في مركز جمعية مسلمي اليابان، وصار أخي في الإسلام".

المصدر : وكالة سند