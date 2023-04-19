شاهد- السودان.. لقطات حصرية للجزيرة من داخل مطار مروي

دخلت قناة الجزيرة مطار مدينة مروي الدولي (حوالي 350 كلم شمالي السودان)، وعاينت الأضرار التي خلفتها الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأظهرت اللقطات الحصرية التي التقطها فريق الجزيرة من داخل المطار، سيطرة الجيش السوداني الكاملة عليه وآثار المعارك التي استُخدمت فيها مختلف الأسلحة.

كما أظهرت اللقطات دمارا واسعا في المطار إثر اشتباكات عنيفة استمرت 5 أيام.

ووقعت معارك كر وفر بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتبادل الطرفان السيطرة على مطار مدينة مروي إلى أن استعاد الجيش السيطرة عليه.