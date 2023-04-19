تونس وسوريا تتفقان على استئناف التعاون الاقتصادي والأمني

أكد بيان مشترك تونسي سوري عقب لقاء وزيري خارجية البلدين في تونس اتفاق الطرفين على تكثيف التواصل الثنائي في المرحلة المقبلة واستئناف التعاون الاقتصادي والأمني.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث عن حرص بلاده على استئناف السير الطبيعي لروابط التعاون مع سوريا.

وقال خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن ما يجمع تونس وسوريا يحدوهما لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية.

والتقى المقداد نظيره التونسي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة أمس الثلاثاء، إذ أكد عمار الموقف التونسي الداعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي، واستعادة دورها في جامعة الدول العربية، مشددا على أن أمن واستقرار سوريا دعامة لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

جدير بالذكر أن زيارة المقداد هي أول زيارة يجريها مسؤول في النظام السوري إلى تونس منذ قطع العلاقات بين البلدين في فبراير/شباط 2012 ضمن تحرك عربي على خلفية الأزمة السورية.

وحسب وكالة رويترز، فإن زيارة المقداد لتونس وقبلها الجزائر، تعزز انفتاح دمشق على العالم العربي بعد عزلة لأكثر من 10 سنوات.