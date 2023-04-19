الجيش المصري ينسق لإعادة جنوده المحتجزين بالسودان وأنباء عن وصول دفعة أولى منهم

أعلن الجيش المصري اليوم الأربعاء أنه ينسق مع جهات الاختصاص في السودان لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة، في إشارة إلى الجنود المحتجزين لدى قوات الدعم السريع السودانية.

وفي وقت سبق هذا الإعلان، أفادت وسائل إعلام مصرية بوصول دفعة أولى من الجنود المصريين الذين كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع، إلى بلادهم.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا لطائرة عسكرية قالوا إنها أقلت الجنود الذين كانوا محتجزين في السودان.

وقال مصدر عسكري بالجيش السوداني للجزيرة إن الجيش أشرف على نقل الجنود المصريين بعد اتصال ما وصفها بالمليشيا المتمردة (قوات الدعم) بالهلال الأحمر السوداني، مضيفا أن عملية نقل الجنود تمت بالتنسيق بين الهلال الأحمر ووزارة الخارجية السودانية والقيادة العامة للجيش.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع عن نقل الجنود المصريين من مدينة مروي (شمال) إلى الخرطوم.

وقال المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد المختار النور للجزيرة إن الجنود المصريين وصلوا الخرطوم، وإن قواتهم شرعت في إجراءات تسليمهم لمصر.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن العسكريين المصريين كانوا في تدريبات مع الجيش السوداني.

وأضافت الوزارة أن قوات الدعم السريع هي المسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن أمن وسلامة وتسليم العسكريين المصريين.

وكانت قوات الدعم السريع نشرت مقطع فيديو لعدد من الجنود والضباط المصريين، عقب احتجازهم السبت الماضي في مطار مروي.

وبعيد احتجاز الجنود المصريين، قال المتحدث باسم الجيش المصري إن الجيش ينسق مع السلطات السودانية المعنية لضمان تأمين القوات المصرية بالسودان.