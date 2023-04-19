قالت بيانات أصدرتها الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن الهند في طريقها لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان متجاوزة الصين بنحو 3 ملايين شخص، وذلك بحلول منتصف العام الجاري.

وتشير تقديرات تقرير حالة سكان العالم لعام 2023 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن عدد سكان الهند سيصل إلى 1.4286 مليار مقابل 1.4257 مليار للصين.

وانخفض عدد سكان الصين في العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من 6 عقود، على ما أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من هذا العام.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بفارق كبير، إذ يُقدر عدد سكانها بنحو 340 مليون نسمة، وذلك حسب التقرير نفسه الذي يعتمد على المعلومات المتاحة حتى فبراير/شباط 2023.

وفي ما يتعلق بإجمالي عدد سكان العالم، قدر التقرير أنه سيصل إلى 8.045 مليارات نسمة بحلول منتصف العام الجاري.

لكن وكالة الصحافة الفرنسية تلفت إلى نقطة مثيرة هي أن الهند لم تجر أي إحصاء سكاني منذ 2011، ومن ثم فليس لديها بيانات رسمية عن عدد سكانها.

وفي عام 2021 كان من المقرر إجراء التعداد السكاني في الهند الذي ينفذ مرة واحدة فقط كل 10 سنوات، ولكن جاء تأجيله بسبب جائحة كوفيد كما تحول عقبات لوجستية وتحفظات سياسية دون إجرائه حاليا، وذلك وفقا للوكالة ذاتها.

ويتهم المعارضون حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية بتأخير الإحصاء عمدًا حتى لا تنشر بيانات حول قضايا حساسة مثل البطالة قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل.

من جانبها، تنقل وكالة رويترز عن بيانات حكومية هندية أن متوسط النمو السكاني السنوي هناك يبلغ 1.2% منذ عام 2011، مقابل 1.7% في السنوات العشر التي سبقتها.