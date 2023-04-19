أكسيوس: تواصل أميركي إسرائيلي مع البرهان وحميدتي لوقف القتال

نقل موقع إخباري أميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن البيت الأبيض والخارجية الأميركية حثا إسرائيل على المساعدة في الضغط على القادة المتحاربين في السودان للموافقة على وقف إطلاق النار.

وقال موقع "أكسيوس" (Axios) إن مسؤولي وزارة الخارجية تحدثوا مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في حين تواصل الموساد مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) من أجل وقف التصعيد.

كما نقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الحكومة الإسرائيلية كانت متأكدة أن الاتفاق على تعيين حكومة مدنية سيكون في غضون أيام إن لم يكن ساعات وشعرت بالإحباط مع انهيار الاتفاق وبدء القتال.

وقال مسؤولون إسرائيليون آخرون إن إسرائيل تستخدم علاقاتها مع الجنرالات في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لحثهم على إنهاء القتال.