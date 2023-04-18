أفادت قناة سعودية رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن المسجد الحرام، استقبل أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر بليلة 27 رمضان، واصفة هذا الرقم بأنه "تاريخي".

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، بشأن إحصائيات تلك الليلة (التي تبدأ من مساء الاثنين وحتى فجر الثلاثاء)، وغردت القناة، في نبأ عاجل عبر حسابها الموثق بتويتر، "في رقم تاريخي أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر في المسجد الحرام في ليلة 27 رمضان".

وأشار إنفوغرافيك إحصائي نشرته القناة عبر حسابها أيضا إلى حضور مليونين و624 ألفا و105 مصلين ومعتمرين، دون تفاصيل أكثر.

وجرت العادة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي على تحري "ليلة القدر"، ليلة 27 رمضان، لكونها إحدى ليالي الوتر في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.