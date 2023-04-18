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وفد من حماس يؤدي العمرة خلال زيارته إلى السعودية لأول مرة منذ 2015

وفد حركة حماس أثناء تأديته العمرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة (المصدر موقع نبض)
وفد حركة حماس أثناء تأديته مناسك العمرة في المسجد الحرام (مواقع إلكترونية)
18/4/2023-|آخر تحديث: 18/4/202311:42 PM (مكة المكرمة)

أدى وفد قيادي من حركة "حماس" العمرة خلال زيارة له للمملكة العربية السعودية هي الأولى منذ عام 2015.

ويرأس وفد حركة حماس رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

ويضم الوفد خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وعضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وآخرين.

وتتزامن زيارة وفد حماس للسعودية مع زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر : الجزيرة