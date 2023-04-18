وفد من حماس يؤدي العمرة خلال زيارته إلى السعودية لأول مرة منذ 2015

أدى وفد قيادي من حركة "حماس" العمرة خلال زيارة له للمملكة العربية السعودية هي الأولى منذ عام 2015.

ويرأس وفد حركة حماس رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وفد من حركة #حماس يؤدي مناسك العمرة في أول زيارة إلى #السعودية منذ 8 سنوات pic.twitter.com/olB2V0ppPr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2023

ويضم الوفد خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وعضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وآخرين.

وتتزامن زيارة وفد حماس للسعودية مع زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.