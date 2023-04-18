عثر عليه أطفال أثناء السباحة في بحيرة أميركية.. قصة زورق عمره ألف عام

جلب أفراد من قبيلة "واكاماو سيوان" مع فريق من علماء الآثار زورقا عمره ما يقرب من ألف عام إلى سطح بحيرة في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية.

وكان عدد من المراهقين قد عثروا على الزورق الذي يبلغ ارتفاعه 28 قدما أثناء السباحة في بحيرة واكاماو صيف عام 2021، وفق تقارير صحفية.

Nearly two years after a group of teenagers found an ancient canoe in a North Carolina lake, the nearly 1,000-year-old Native American boat has been brought to the surface. https://t.co/Zh2OTgqXL5 — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) April 17, 2023

أحد هؤلاء المراهقين ويدعى إيلي هيل قال "خطوت عليها، واعتقدت أنها جذوع الأشجار، حاولت أن أحملها ولم تظهر أبدا. لذلك، واصلنا البحث عنها وفي اليوم التالي عدنا وبدأنا في حفر المزيد واستمر الأمر".

تواصلت عائلة هيل مع مكتب ولاية كارولينا الشمالية للآثار بشأن الزورق، وعمل الفريق على نقله بالقرب من رصيف العائلة، حيث ظل عامين تقريبا قبل رفعه أخيرا إلى السطح تمهيدا لنقله إلى مختبر "غرينفيل" بالولاية ومعالجته بالمواد الكيميائية لحفظه ودراسته وكشف أسراره.

وقال مايكل جاكوبس، رئيس قبيلة واكاماو سيوان، إن القارب الضخم الذي نشأ في جنوب شرقي الهند ويبلغ عمره 930 عاما يمثل فرصة نادرة لمعرفة المزيد عن ثقافة الأميركيين الأصليين في جنوب شرقي ولاية كارولينا الشمالية.