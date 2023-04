عثر عليه أطفال أثناء السباحة في بحيرة أميركية.. قصة زورق عمره ألف عام

جلب أفراد من قبيلة "واكاماو سيوان" مع فريق من علماء الآثار زورقا عمره ما يقرب من ألف عام إلى سطح بحيرة في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية.

وكان عدد من المراهقين قد عثروا على الزورق الذي يبلغ ارتفاعه 28 قدما أثناء السباحة في بحيرة واكاماو صيف عام 2021، وفق تقارير صحفية.

