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صور أقمار اصطناعية تظهر تدمير طائرات بمطار الخرطوم وحرائق بمبان حكومية

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صور الأقمار الاصطناعية تظهر تدمير عدد من الطائرات بمطار الخرطوم (شركة مكسار الأميركية)
18/4/2023-|آخر تحديث: 18/4/202312:22 PM (مكة المكرمة)

كشفت صور أقمار صناعية عالية الدقة رصدتها شركة "ماكسار" (Maxar) الأميركية صباح أمس الاثنين عن وضع كارثي في أماكن حيوية في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد عدة أيام من القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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إحدى الطائرات المتفحمة بمطار الخرطوم (ماكسار)

كذلك كشفت الصور عن وجود دبابات ومركبات عسكرية قرب المباني الحكومية والجسور الرئيسية التي تؤدي إلى المدينة.

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مشهد عام يظهر أضرارا في مطار الخرطوم (ماكسار)

كما كشفت صور لقاعدة مروي الجوية (حوالي 330 كيلومترا شمال الخرطوم) عن تدمير العديد من الطائرات العسكرية، بما في ذلك مقاتلة ميغ-29 (MIG-29) وأخرى من طراز "إف تي سي 2000" (FTC2000) بالإضافة إلى العديد من المقاتلات الأخرى التي تضررت.

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تضرر عدد من المباني الحكومية (ماكسار)

وأظهرت الصور تفحما تاما لمحطة تزود بالوقود وسط العاصمة وحرائق في مباني المخابرات ووزارة التعليم.

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صورة تظهر تحطم مقاتلة من نوع ميغ-29 (ماكسار)

ولليوم الرابع على التوالي، تواصلت اليوم الثلاثاء المعارك الضارية في السودان، ولا سيما في الخرطوم، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وحصدت في حصيلة أولية أوردتها الأمم المتحدة ما لا يقل عن 180 قتيلا و1800 جريح.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند