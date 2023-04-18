صور أقمار اصطناعية تظهر تدمير طائرات بمطار الخرطوم وحرائق بمبان حكومية

كشفت صور أقمار صناعية عالية الدقة رصدتها شركة "ماكسار" (Maxar) الأميركية صباح أمس الاثنين عن وضع كارثي في أماكن حيوية في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد عدة أيام من القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

كذلك كشفت الصور عن وجود دبابات ومركبات عسكرية قرب المباني الحكومية والجسور الرئيسية التي تؤدي إلى المدينة.

كما كشفت صور لقاعدة مروي الجوية (حوالي 330 كيلومترا شمال الخرطوم) عن تدمير العديد من الطائرات العسكرية، بما في ذلك مقاتلة ميغ-29 (MIG-29) وأخرى من طراز "إف تي سي 2000" (FTC2000) بالإضافة إلى العديد من المقاتلات الأخرى التي تضررت.

وأظهرت الصور تفحما تاما لمحطة تزود بالوقود وسط العاصمة وحرائق في مباني المخابرات ووزارة التعليم.

ولليوم الرابع على التوالي، تواصلت اليوم الثلاثاء المعارك الضارية في السودان، ولا سيما في الخرطوم، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وحصدت في حصيلة أولية أوردتها الأمم المتحدة ما لا يقل عن 180 قتيلا و1800 جريح.