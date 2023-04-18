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شاهد- لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس

لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
إطلاق النار في حي الشيخ جراح نجم عنه إصابة إسرائيليين بجروح (مواقع التواصل)
18/4/2023-|آخر تحديث: 18/4/202308:23 PM (مكة المكرمة)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة صباح اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة إسرائيليين بجروح جراء تعرضهما لإطلاق نار في حي الشيخ جراح.

وقالت الشرطة إنهما تعرضا لإطلاق نار وهما داخل مركبتهما واستمرا في القيادة إلى أن وصلا إلى موقع قريب توجد فيه قوة من الشرطة. وقد أغلقت قوات الاحتلال المنطقة وقامت بعمليات بحث وتمشيط وحاصرت عدة مبان بحثا عن مطلق النار.

وحاصرت شرطة الاحتلال أحد المباني السكنية في حي الشيخ جراح، حيث تم العثور على السلاح الذي استخدمه منفذ إطلاق النار.

إصابات في جنين

أصيب ثمانية فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء خلال مواجهات في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت الصحة الفلسطينية إن الإصابات كانت في الأطراف. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها اعتقال شابين خلال العملية العسكرية بذريعة تخطيطهما لتنفيذ هجوم على أهداف إسرائيلية.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى أطراف المخيم وحاصرت منازل عدة وسط اشتباكات مسلحة.

وتعد جنين معقلًا لفصائل فلسطينية مسلحة. وأدت الغارات المتكررة من قبل القوات الإسرائيلية إلى اشتباكات مع الشبان المدنيين أو المسلحين المحليين قتل خلالها ما لا يقل عن 25 فلسطينيا في المخيم والمدينة هذا العام.

المصدر : الجزيرة + وكالات