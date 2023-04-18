شاهد- لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس

نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة صباح اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة إسرائيليين بجروح جراء تعرضهما لإطلاق نار في حي الشيخ جراح.

רץ למכונית, יורה מטווח אפס ובורח: תיעוד הפיגוע בירושלים@HGoldich

(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת) pic.twitter.com/L71fppNmR8 — כאן חדשות (@kann_news) April 18, 2023

وقالت الشرطة إنهما تعرضا لإطلاق نار وهما داخل مركبتهما واستمرا في القيادة إلى أن وصلا إلى موقع قريب توجد فيه قوة من الشرطة. وقد أغلقت قوات الاحتلال المنطقة وقامت بعمليات بحث وتمشيط وحاصرت عدة مبان بحثا عن مطلق النار.

وحاصرت شرطة الاحتلال أحد المباني السكنية في حي الشيخ جراح، حيث تم العثور على السلاح الذي استخدمه منفذ إطلاق النار.

إصابات في جنين

أصيب ثمانية فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء خلال مواجهات في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت الصحة الفلسطينية إن الإصابات كانت في الأطراف. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها اعتقال شابين خلال العملية العسكرية بذريعة تخطيطهما لتنفيذ هجوم على أهداف إسرائيلية.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى أطراف المخيم وحاصرت منازل عدة وسط اشتباكات مسلحة.

وتعد جنين معقلًا لفصائل فلسطينية مسلحة. وأدت الغارات المتكررة من قبل القوات الإسرائيلية إلى اشتباكات مع الشبان المدنيين أو المسلحين المحليين قتل خلالها ما لا يقل عن 25 فلسطينيا في المخيم والمدينة هذا العام.