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"تحدي ليلة 27".. حملة قطرية تجمع 32 مليون ريال لدعم متضرري سوريا واليمن

"تحدي ليلة 27".. حملة قطرية جمعت أكثر من 30 مليون ريال قطري لدعم متضرري سوريا واليمن من حساب قطر الخيرية على تويتر
الحملة التي أطلقتها مؤسسة قطر الخيرية جمعت 32 مليون ريال لدعم متضرري سوريا واليمن (حساب قطر الخيرية على تويتر)
18/4/2023

نجحت الحملة التي أطلقتها مؤسسة "قطر الخيرية" بمساهمة عدد من اليوتيوبر القطريين في جمع 32 مليون ريال قطري (نحو 8 ملايين و767 ألف دولار)، في غضون 3 ساعات فقط لدعم متضرري الحرب في سوريا واليمن.

وجاءت المبادرة ضمن مساعي المجتمع القطري لمساندة وإسكان 10 آلاف نازح في مدينة "الكرامة" بسوريا ومدينة "الخير آت" باليمن، وفق ما أفادت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر عبر صفحتها على تويتر.

وغردت المستشارة الإعلامية الدكتورة عائشة الكواري معقبةً على الحملة "وهذا هو الاستخدام الأمثل والإيجابي لمنصات التواصل الاجتماعي، استخدام للخير والعمار، ونصرة المسلمين في كل مكان، بُوركت الجهود، وربي يكتب أجر من نظّم وقدّم وتبرع ونشر".

"ونشرت منصات إعلامية محلية مقاطع مصورة للحملة أثناء إعلانهم عن متبرعة ساهمت بقيمة مليون ريال. الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل إلى التفاعل الإيجابي.

كما نشر الناشط أحمد فخرو مشيدا بالقائمين على الحملة سائلا المولى تعالى أن يخلص النوايا وأن يتقبل هذا العمل المبارك وأن يجزي خيرا كل من شارك وساهم وتبرع.

بينما تمنى المذيع هاشم السادة، للقائمين على هذه الحملة كامل التوفيق والسداد معتبرا تلك الليلة" تاريخية" في هذه الليالي الفضيلة وأن أجرها عظيم.

يشار إلى أن "قطر الخيرية" أطلقت مشروع "مدينة الكرامة" لإعمار وإغاثة ضحايا الزلزال وما دمره في جنوب تركيا وشمال سوريا، داعية للمساهمة في إغاثة مئات الأسر المنكوبة، عبر توفير احتياجاتها الضرورية.

وأشرف على الحملة اليوتيوبران القطريان عبد الله الغافري ومحمد عدنان بالإضافة إلى المستشار التربوي والأسري الإعلامي الدكتور عبد الرحمن الحرمي.

وحملة "تحدي ليلة 27" ليست الأولى من نوعها، بل تأتي في سياق دعم متواصل من المؤسسات الخيرية في قطر للمتضررين في سوريا، وقد سبقتها حملات أخرى مثل "حق الشام" في فبراير/شباط 2020، و"أغيثوا عرسال" في يناير/كانون الثاني 2021، لدعم مخيم عرسال للاجئين السوريين شمالي لبنان.

وامتدت حملات الإغاثة القطرية للنازحين السوريين لتصل إلى مخيمات في دول أخرى، منها الأردن وتركيا وسوريا، وكذلك حملات مثل "حلب لبيه" و"كلنا للشام" و"الشتاء الدافئ"، إضافة إلى جهود الإغاثة المستمرة للهلال الأحمر القطري.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي