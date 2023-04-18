"تحدي ليلة 27".. حملة قطرية تجمع 32 مليون ريال لدعم متضرري سوريا واليمن

نجحت الحملة التي أطلقتها مؤسسة "قطر الخيرية" بمساهمة عدد من اليوتيوبر القطريين في جمع 32 مليون ريال قطري (نحو 8 ملايين و767 ألف دولار)، في غضون 3 ساعات فقط لدعم متضرري الحرب في سوريا واليمن.

بحمد الله وفضله 🤲🏼✨

ثم إحسانكم حققنا الهدف من #تحدي_ليلة_٢٧ وتجاوزناه، تم جمع مبلغ 32,999,944 ريال قطري لبناء (مدينة الكرامة) في سوريا و (مدينة الخير آت) في اليمن لإيواء أكثر من 10,000 نازح. الحمدلله حمدًا كثيرًا♥️

تقبل الله منكم وكَتب أجرنا وأجركم @itsQQQ @aalharami… pic.twitter.com/NYeMVsYGUO — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) April 17, 2023

وجاءت المبادرة ضمن مساعي المجتمع القطري لمساندة وإسكان 10 آلاف نازح في مدينة "الكرامة" بسوريا ومدينة "الخير آت" باليمن، وفق ما أفادت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر عبر صفحتها على تويتر.

(فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) خاضت قطر الخيرية @qcharity مع عدد من مؤثري التواصل الاجتماعي تحديا لجمع ٣٠ مليون ريال في ٣ ساعات فانتهوا إلى أكثر من ٣٢ مليون لإسكان 10,000 نازح في #مدينة_الكرامة في سوريا و #مدينة_الخير_آت في اليمن. بوركت الجهود 💪 pic.twitter.com/1QJbYb5BQO — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) April 17, 2023

وغردت المستشارة الإعلامية الدكتورة عائشة الكواري معقبةً على الحملة "وهذا هو الاستخدام الأمثل والإيجابي لمنصات التواصل الاجتماعي، استخدام للخير والعمار، ونصرة المسلمين في كل مكان، بُوركت الجهود، وربي يكتب أجر من نظّم وقدّم وتبرع ونشر".

وهذا هو الاستخدام الأمثل والايجابي لمنصات التواصل الإجتماعي ، إستخدام للخير والعمار، ونصرة المسلمين في كل مكان، بُوركت الجهود، وربي يكتب أجر من نظّم وقدّم وتبرع ونشر. — د.عائشة جاسم الكواري (@aishaalkuwari7) April 17, 2023

"ونشرت منصات إعلامية محلية مقاطع مصورة للحملة أثناء إعلانهم عن متبرعة ساهمت بقيمة مليون ريال. الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل إلى التفاعل الإيجابي.

كما نشر الناشط أحمد فخرو مشيدا بالقائمين على الحملة سائلا المولى تعالى أن يخلص النوايا وأن يتقبل هذا العمل المبارك وأن يجزي خيرا كل من شارك وساهم وتبرع.

شكراً عبد الله الغافري @itsQQQ على هذه الكلمات الصادقة وعلى هذا الجهد الكبير نسأل الله أن يخلص نيتك له وأن يتقبل هذا العمل المبارك وأن يجزي خير كل من شارك وساهم وتبرع.@qcharity #تحدي_ليله_٢٧ pic.twitter.com/kir0VGigOr — أحمد يوسف فخرو 🇶🇦 (@Ahmed_Fakhroo) April 17, 2023

بينما تمنى المذيع هاشم السادة، للقائمين على هذه الحملة كامل التوفيق والسداد معتبرا تلك الليلة" تاريخية" في هذه الليالي الفضيلة وأن أجرها عظيم.

هي ليلة للتاريخ .. ابطالها

١- عبد الله الغافري @itsQQQ

٢- محمد عدنان

٣- الدكتور عبد الرحمن الحرمي

الله يجزاكم خير ويكتب لكم أجر هذه الليله العظيمه وجزى الله المتبرعين كل خير .

ليال فضيلة وأجر عظيم pic.twitter.com/4tXdQRbA3Z — هاشم السادة (@hashimalsada27) April 17, 2023

يشار إلى أن "قطر الخيرية" أطلقت مشروع "مدينة الكرامة" لإعمار وإغاثة ضحايا الزلزال وما دمره في جنوب تركيا وشمال سوريا، داعية للمساهمة في إغاثة مئات الأسر المنكوبة، عبر توفير احتياجاتها الضرورية.

وأشرف على الحملة اليوتيوبران القطريان عبد الله الغافري ومحمد عدنان بالإضافة إلى المستشار التربوي والأسري الإعلامي الدكتور عبد الرحمن الحرمي.

وحملة "تحدي ليلة 27" ليست الأولى من نوعها، بل تأتي في سياق دعم متواصل من المؤسسات الخيرية في قطر للمتضررين في سوريا، وقد سبقتها حملات أخرى مثل "حق الشام" في فبراير/شباط 2020، و"أغيثوا عرسال" في يناير/كانون الثاني 2021، لدعم مخيم عرسال للاجئين السوريين شمالي لبنان.

وامتدت حملات الإغاثة القطرية للنازحين السوريين لتصل إلى مخيمات في دول أخرى، منها الأردن وتركيا وسوريا، وكذلك حملات مثل "حلب لبيه" و"كلنا للشام" و"الشتاء الدافئ"، إضافة إلى جهود الإغاثة المستمرة للهلال الأحمر القطري.