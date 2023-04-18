بوتين يزور جبهات القتال في خيرسون ولوغانسك شرق أوكرانيا

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تفقدية لقوات بلاده في جبهات القتال بمنطقتي خيرسون ولوغانسك اللتين ضمتهما موسكو من أوكرانيا مؤخرا.

وأعلنت الرئاسة الروسية أن "القائد الأعلى لقوات الاتحاد الروسي المسلحة" تفقد مركز قيادة مجموعة القوات المسلحة الروسية في خيرسون، حيث استمع إلى تقارير القيادة العسكرية ومقترحاتها بشأن الوضع الميداني على محوري زاباروجيا وخيرسون.

ثم توجه بوتين، وفقا للكرملين، إلى لوغانسك بقيادة قوات الحرس الوطني العاملة على محور لوغانسك واستمع إلى تقرير عن الوضع الميداني.

ولم يذكر البيان موعد إجراء بوتين الزيارة، إلا أنها تعد الأولى له لهاتين المنطقتين منذ بداية الحرب.

وكان الرئيس الروسي وقع في 30 سبتمبر/ أيلول 2022 مرسوما يقضي بضم 4 مناطق من أوكرانيا، هي دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون ولوغانسك.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية في مقدمتها حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.

أثمان باهظة وانتقاد دا سيلفا

على صعيد آخر، حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء من أن الدول التي تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا ستدفع "أثمانا باهظة"، وذلك في بيان صدر بعد محادثات استمرت يومين في اليابان.

ولم يعلن المجتمعون عن أي إجراءات جديدة ضد موسكو، لكنهم تعهدوا بتكثيف تطبيق العقوبات بينما حذروا "الأطراف الثالثة بوقف تقديم المساعدات لروسيا في حربها، أو مواجهة دفع أثمان باهظة". كما دان الوزراء تهديد روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا ووصفوه بأنه "غير مقبول".

في الأثناء، انتقد البيت الأبيض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشدة لاتهامه الولايات المتحدة بتشجيع حرب أوكرانيا.

ووصف البيت الأبيض تصريحات لولا دا سيلفا بأنها "ترديد لدعاية روسية وصينية"، كما وصف المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي التصريحات بأنها "مضللة".