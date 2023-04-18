إصابة إسرائيليين اثنين في هجوم بإطلاق نار في القدس

أصيب إسرائيليان بجروح جراء تعرضهما لإطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في حين تقوم شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتمشيط في المنطقة للبحث عن منفذ الهجوم.

وبحسب شرطة الاحتلال، فقد تم إطلاق النار على الإسرائيليين وهما داخل مركبتهما، واستمرا بالقيادة إلى أن وصلا إلى موقع قريب كانت فيه قوة من الشرطة.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن شخصين أصيبا لكن حياتهما ليست في خطر، في حين أوضحت الشرطة أن البحث جار عن المشتبه به.

وقد تمكن مطلق النار من الفرار بينما شرعت شرطة الاحتلال بعمليات بحث وتمشيط واسعة في أحياء مختلفة في القدس بحثا عنه.

وحاصرت شرطة الاحتلال أحد المباني السكنية في حي الشيخ جراح، حيث تم العثور على السلاح الذي استخدمه منفذ إطلاق النار.