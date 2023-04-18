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أثار زوبعة من الانتقادات.. وزير إيطالي يحذر من "الاستبدال العرقي" لمواطنيه

Moroccan citizen Touil Abdelmajid (R) is seen as he arrives with migrants on the Italian navy ship Orione at Porto Empedocle harbour in Sicily February 17, 2015. Italian police said on Wednesday they had arrested the 22-year-old Moroccan man suspected of involvement in the March 18 attack on the Bardo museum in Tunis which killed 20 tourists. Police in Milan said Abdelmajid had been sought by authorities in several countries. Picture taken February 17, 2015. REUTERS/Antonio Parrinello
مهاجرون غير نظاميين في أحد مراكز الاحتجاز بإيطاليا (رويترز)
18/4/2023

أثار وزير إيطالي مقرّب من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني زوبعة من الانتقادات في بلاده، بسبب تحذيره مما أسماه "الاستبدال العرقي" للإيطاليين، وهي تصريحات وصفتها المعارضة بـ"البغيضة".

وقال وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا "لا يمكننا القبول بفكرة الاستبدال العرقي: الإيطاليون ينجبون أطفالا أقل لذلك دعونا نستبدل بهم آخرين. هذا ليس النهج المناسب".

وينتمي هذا الوزير إلى حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف، وهو زوج شقيقة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وفاز الحزب اليميني المتطرّف في انتخابات عام 2022، وقدم وعودا برفع معدّل الولادات المتدني في إيطاليا والحدّ من تدفق المهاجرين غير النظاميين.

Council of the Italian Ministers in Cutro
فرانشيسكو لولوبريجيدا ينتمي إلى حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف (الأناضول)

وانتقدت أحزاب المعارضة تصريحات لولوبريجيدا التي أدلى بها خلال مؤتمر في روما.

ودانت إلي شلاين سكرتيرة الحزب الديمقراطي (يسار وسط) هذه "التصريحات البغيضة" التي تعكس "عقلية تفوّق العرق الأبيض".

وأشارت إلى أنّ لولوبريجيدا أدلى بهذه التصريحات في الوقت الذي كان فيه الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا يشارك في إحياء ذكرى بمعسكر الاعتقال النازي في أوشفيتز.

ويتّهم المعارضون تحالف ميلوني الذي يضمّ حزب الرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني، بإذكاء المشاعر المعادية للمهاجرين في إيطاليا.

المصدر : الفرنسية