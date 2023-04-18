أثار زوبعة من الانتقادات.. وزير إيطالي يحذر من "الاستبدال العرقي" لمواطنيه

أثار وزير إيطالي مقرّب من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني زوبعة من الانتقادات في بلاده، بسبب تحذيره مما أسماه "الاستبدال العرقي" للإيطاليين، وهي تصريحات وصفتها المعارضة بـ"البغيضة".

وقال وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا "لا يمكننا القبول بفكرة الاستبدال العرقي: الإيطاليون ينجبون أطفالا أقل لذلك دعونا نستبدل بهم آخرين. هذا ليس النهج المناسب".

وينتمي هذا الوزير إلى حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف، وهو زوج شقيقة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وفاز الحزب اليميني المتطرّف في انتخابات عام 2022، وقدم وعودا برفع معدّل الولادات المتدني في إيطاليا والحدّ من تدفق المهاجرين غير النظاميين.

وانتقدت أحزاب المعارضة تصريحات لولوبريجيدا التي أدلى بها خلال مؤتمر في روما.

ودانت إلي شلاين سكرتيرة الحزب الديمقراطي (يسار وسط) هذه "التصريحات البغيضة" التي تعكس "عقلية تفوّق العرق الأبيض".

وأشارت إلى أنّ لولوبريجيدا أدلى بهذه التصريحات في الوقت الذي كان فيه الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا يشارك في إحياء ذكرى بمعسكر الاعتقال النازي في أوشفيتز.

ويتّهم المعارضون تحالف ميلوني الذي يضمّ حزب الرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني، بإذكاء المشاعر المعادية للمهاجرين في إيطاليا.