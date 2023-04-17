ولي عهد الكويت يعلن حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، حلّ مجلس الأمة 2020 والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة.

وقال ولي عهد الكويت في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح إنه "احتكاما للدستور، قرّرنا حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحُكم المحكمة الدستورية، والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة".

وفي مارس/آذار الماضي، قضت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة. وجاء ذلك على خلفية طعون شكّكت في صحّة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق.

وفي 9 أبريل/نيسان الماضي، أبصرت حكومة جديدة -هي السابعة في 3 سنوات- النور برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقل من 4 أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.

وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد أدت إلى حلّ برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022، وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد يوم 19 مارس/آذار الماضي، مع إقالة واستقالة حكومتين في فترة وجيزة.