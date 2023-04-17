وزير أوكراني يعتذر لتركيا بسبب تصريحاته عن ضحايا زلزال كهرمان مرعش

قدّم وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اعتذارا لتركيا عن مقارنته بين ضحايا الحرب في أوكرانيا وضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا قبل أكثر من شهرين.

وقال ريزنيكوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين، "الأوكرانيون يتعاطفون مع الشعب التركي".

وكتب الوزير في تغريدته إن الأوكرانيين يفهمون معنى دفن الآلاف من الأبرياء من الأصدقاء والجيران.

وأضاف الوزير الأوكراني "إنني جد ممتن لأصدقائنا الأتراك لدعمهم الثابت وموقفهم الثابت بشأن شبه جزيرة القرم منذ بدء الغزو الروسي"، وفق تعبيره.

وجاء الاعتذار على خلفية تصريح ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة "لا رازون" الإسبانية في وقت سابق، بأن خسائر الجيش الأوكراني كانت أقل من عدد قتلى الزلزال في تركيا.

يشار إلى أن أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم جراء زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب جنوب تركيا ومناطق من شمال سوريا في أوائل فبراير/شباط الماضي.

ويتبادل طرفا الحرب في أوكرانيا إصدار إحصاءات تتحدث عن قتلى بعشرات الآلاف من الطرف الآخر، دون أن يتسنى التأكد منها من مصدر مستقل، إلا أن كلا الطرفين يقران بوقوع خسائر كبيرة في صفوفهما جراء القتال المستمر منذ أكثر من 13 شهرا.