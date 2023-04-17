واشنطن تتخذ قرارا بشأن بيع تركيا مستلزمات لتحديث مقاتلات "إف-16"

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع مجموعات تحديث نظام اتصالات مقاتلات "إف-16" (F-16) إلى تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول اليوم الاثنين -عن ما وصفتها بمصادر مطلعة- أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس رسميا قرارها بشأن بيع مجموعات تحديث شبكة ربط البيانات التكتيكية "لينك-16" (Link-16) إلى تركيا.

وتتضمن حزمة البيع أنظمة تجنب الاصطدام الأوتوماتيكية أيضا، بجانب التجهيزات والدعم الهندسي من أجل رفع شبكة ربط البيانات التكتيكية لينك-16 في مقاتلات إف-16 الموجودة لدى تركيا إلى مستوى "أبغريد-2" (Upgrade-2).

ويحق للكونغرس الأميركي الاعتراض على موافقات البيع إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في غضون 15 يوم عمل، و30 يوما بالنسبة للدول غير الأعضاء في الحلف.

وحسب الأعراف المتبعة، فإن الخارجية تبلغ الكونغرس بخطط البيع بشكل غير رسمي، وعقب تلقيها الرد، تقوم بالإبلاغ الرسمي.

يشار إلى أن لينك-16 هي شبكة اتصال لاسلكية عسكرية يستخدمها حلف الناتو والدول الأعضاء في الحلف. وتوفر هذه الشبكة تبادل المعلومات التكتيكية بين الطائرات والمروحيات والمسيرات والسفن والقوات البرية.

وتطالب أنقرة منذ أشهر الولايات المتحدة بإتمام صفقة بيعها مقاتلات إف-16 جديدة لتحديث أسطولها الحالي، ولوحت عدة مرات بإمكانية البحث عن مصادر أخرى في حال عدم تنفيذ تلك الصفقة.

وهناك عديد من القضايا الخلافية بين واشنطن وأنقرة، من سوريا إلى معارضة تركيا عضوية السويد وقبلها فنلندا في الناتو، لكن الولايات المتحدة تدرك أن أنقرة "لديها دور بنّاء" في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وفقا لمسؤولين أميركيين.