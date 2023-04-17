مقتل 40 في هجوم استهدف جيش بوركينا فاسو

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو أمس الأحد مقتل 40 شخصًا على الأقل، إثر هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية شمالي البلاد.

وقال الأمين العام للمنطقة الشمالية كويلجا ألبرت زونغو إن الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون استهدف مفرزة من الجنود والمتطوعين المدنيين عصر السبت الماضي.

ووقع الهجوم بالقرب من قرية أوريما، على بعد نحو 15 كلم شمال شرقي مدينة أوهيغويا.

وأضاف زونغو أن حصيلة القتلى الأولية شملت "34 متطوعًا للدفاع عن الوطن و6 جنود"، دون ذكر تفاصيل عن هوية الجهة التي شنت الهجوم.

وحسب وكالة الأناضول، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن منذ عام 2015 تستهدف جماعات "إرهابية" شمال بوركينا فاسو وشرقها، مما أسفر عن مقتل مئات ونزوح قرابة مليون شخص.