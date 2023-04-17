مع تحركات عربية وأفريقية.. واشنطن ولندن تدعوان إلى وقف فوري للعنف في السودان

تواصلت ردود الفعل الدولية بشأن الاشتباكات الجارية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث دعت واشنطن ولندن إلى وقف فوري للعنف، وذلك بالتزامن مع تحركات أفريقية واجتماع متوقع لمجلس الأمن اليوم الاثنين لبحث الأزمة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن شعب السودان يريد عودة الجيش إلى ثكناته ويريد الديمقراطية، معربا عن قلقه تجاه استمرار القتال هناك.

وخلال اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، أكد بلينكن أن المحادثات كانت واعدة في ما يتعلق بوضع السودان على مسار الانتقال الكامل نحو حكومة مدنية، مضيفا أن هناك وجهة نظر مشتركة لدى الحلفاء بضرورة وقف القتال فورا والعودة للمحادثات.

من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني الجنرالات المنخرطين في القتال إلى إعطاء الأولوية للسلام.

وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم قالت إنها تواصل مراقبة الوضع في الخرطوم والمناطق المحيطة بها من كثب، وحثت السفارة مواطنيها على البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وأكدت انه لا توجد أي خطط لإجلاء الأميركيين في الوقت الحالي وأنها ستعلن ذلك إذا ما أصبح إجلاء المواطنين ضروريا.

ضرورة المحاسبة

من ناحيته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يؤكد ضرورة المحاسبة دون تأخير للمسؤولين عن قصف منشآت للأمم المتحدة ونهبها في عدة مناطق في دارفور، مضيفا أن على كل الأطراف احترام القانون الدولي بما في ذلك الالتزام بضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم.

وأضاف بيان المتحدث أن غوتيريش يجدد دعوته للوقف الفوري للقتال والعودة للحوار، ويواصل اتصالاته مع القادة الإقليميين وأطراف سودانية لإيجاد مخرج للأزمة.

وأعرب بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي عن القلق العميق لدى أعضاء المجلس إزاء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كما أعرب البيان عن أسف أعضاء المجلس للخسائر في الأرواح والإصابات في صفوف المدنيين.

وحثت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أطراف النزاع على وقف الأعمال العدائية فورا واستعادة الأمن، كما دعت جميعَ الأطراف للعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان. وشددت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ضرورة مواصلة إتاحة الدعم الإنساني، وضمان أمن موظفي الأمم المتحدة.

وعلمت الجزيرة من مصادرها في نيويورك أن مجلس الأمن سيعقد مشاورات مغلقة بشأن السودان اليوم الاثنين. وأضافت المصادر أن اللقاء يُعقد بطلب من بريطانيا.

دعوات عربية وأفريقية

وكانت جامعة الدول العربية قد طالبت أمس الأحد بضرورة الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في السودان، حقنا للدماء.

وخلال اجتماع عقد بالعاصمة المصرية القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، حذرت الجامعة من خطورة ما سمته التصعيد العنيف في السودان، وما يصاحبه من تداعيات خطيرة.

وشددت الجامعة العربية على ضرورة أن تعلي الأطراف كافة مصلحة السودان، عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل معا على تهدئة الأوضاع، والعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره في دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت نداءً إلى طرفي المواجهة المسلحة في السودان، لوقف فوري لإطلاق النار، وتغليب صوت الحكمة والحوار.

وأعرب الرئيسان، خلال اتصال هاتفي بينهما، عن استعدادهما للقيام بدور الوساطة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية، كما أكدا أن تصاعد العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدهور الوضع وخروجه عن السيطرة.

وبدوره، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا مع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقالت الخارجية السعودية إن الوزير دعا خلال المحادثات للتهدئة، وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كل أشكال التصعيد العسكري. كما شدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة العودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار.

مسار الحوار

على الصعيد الأفريقي، قال الرئيس التشادي إنه أجرى اتصالا بالبرهان وحميدتي دعاهما فيه لوقف إطلاق النار والتوجه إلى مسار الحوار لإيجاد حل سلمي.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي سيتوجه إلى الخرطوم ضمن مساعي تسوية الأزمة السودانية.

وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد عبّر عن قلقه البالغ من الاشتباكات الدامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كذلك دعا المجلس، في بيان عقب اجتماع طارئ في أديس أبابا، الطرفين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط، وتبنّي حل سلمي وحوار شامل على وجه السرعة لحل خلافاتهما.

من جهته، أكد المتحدث باسم الأمين التنفيذي لمنظمة "إيغاد" نور محمود شيخ أن القمة التي عقدتها المنظمة خلصت إلى إيفاد رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي إلى الخرطوم للدخول في وساطة بين طرفي الأزمة هناك، وقال شيخ إن المنظمة تأمل دفع الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار والدخول في حوار لحل الأزمة.

وفي اتصال مع الرئيس الكيني، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن من الجيد أن تتولى دول المنطقة زمام المبادرة في جهود تهدئة الأوضاع في السودان. وأضاف بوريل أنه يجب على الجهات الخارجية الامتناع عن التدخل ويجب على الجميع بذل الجهود لوقف الأعمال العدائية وعودة عملية الانتقال السياسي إلى قيادة مدنية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أصدر بيانا أعرب فيه عن قلقه من الأوضاع في السودان، ودعا إلى الهدوء وضبط النفس، وإعطاء الأولوية للحوار لمصلحة عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

كما حث الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي على دعم مبادرة الاتحاد لوقف القتال، وإرساء الهدوء في السودان.