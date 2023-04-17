فقدت منطقتين في باخموت.. أوكرانيا تتسلم مقاتلات وتنشر معلومات عن خسائر روسيا في الحرب

استولى مقاتلون من شركة فاغنر الروسية على منطقتين جديدتين في باخموت شرقي أوكرانيا، في حين تسلمت كييف مقاتلات من سلوفاكيا وقدمت معلومات عن الخسائر الروسية منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

وقالت روسيا إن وحدات من شركة فاغنر الأمنية الخاصة مدعومة بقوات محمولة جوا استولت أمس الأحد على منطقتين جديدتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت.

وتقود فاغنر محاولات روسيا للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي، في أطول معركة دامية بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات المظلات التابعة للجيش الروسي تدعم فاغنر من خلال صد القوات الأوكرانية على مختلف خطوط الجبهة.

من جانبه، أقر المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا سيرغي تشيرفاتي بأن قوات فاغنر تنفذ عشرات الهجمات يوميا.

وأضاف تشيرفاتي لقناة البرلمان الأوكراني التلفزيونية "يواصل العدو مهاجمة مواقعنا بحماس شيطاني"، على حد قوله.





بيان أوكراني

وفي السياق ذاته، قالت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين إن عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على البلاد حتى الآن ارتفع إلى 182 ألفا و660 جنديا، من بينهم 590 جنديا لقوا حتفهم أمس الأحد.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 3660 دبابة و7087 مركبة قتالية مدرعة و2804 من أنظمة المدفعية و538 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و285 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 308 طائرات و293 مروحية و2347 طائرة مسيرة و911 صاروخ كروز و18 سفينة حربية و5672 من المركبات وخزانات الوقود و328 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.





مقاتلات ميغ

وفي سلوفاكيا، قال وزير الدفاع ياروسلاف ناد إن بلاده أكملت نقل كل مقاتلاتها الـ13 من طراز "ميغ-19" إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية للأنباء عن الوزير قوله على تويتر اليوم الاثنين إن "كل المقاتلات السوفاكية الـ13 من طراز "ميغ-29″ قد تم تسليمها بأمان إلى القوات الجوية الأوكرانية، فخورون بأننا نقف في الجانب الصحيح، ونقوم بالشيء الصواب للمساعدة في حماية الأرواح، نقف إلى جانب أوكرانيا".

وفي مارس/آذار الماضي كانت الحكومة السلوفاكية قد وافقت على تسليم 13 مقاتلة من طراز "ميغ-29" إلى أوكرانيا، وتم تسليم الطائرات الأربع الأولى في الشهر نفسه.

وانضمت سلوفاكيا بذلك إلى بولندا في قرار تسليم مقاتلات ميغ الروسية إلى كييف، لمساعدتها في صد الهجوم الروسي.