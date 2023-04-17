شاهد.. طائرة تفقد توازنها بمطار لوكسمبورغ والقائد ينقذها بأعجوبة

تعرضت إحدى طائرات الشحن القادمة من دبي إلى لوكسمبورغ لحادث بسيط أفقد الطائرة توازنها في أثناء محاولة هبوطها على مدرج المطار.

وتداولت حسابات متخصصة في أخبار الطيران حول العالم، أمس الأحد، مقطع فيديو للحظة هبوط طائرة "كارغولوكس 747" (Cargolux 747)، وتأرجحها بعد فقدان توازنها، وهو ما دفع قائد الطائرة إلى اتخاذ رد فعل سريع بإعادة التحليق مرة أخرى لينقذها من الحادث بأعجوبة.

Cargolux Boeing 747-400F (built 2009) sustained minor damage to its left outer engine casing during an abnormal landing at runway 06 at Luxemburg AP (ELLX) forcing the pilots to initiate a go-around. Flight #CLX5BP from Dubai landed safely on its 2nd attempt.… pic.twitter.com/XJEgBPTxIP — JACDEC (@JacdecNew) April 16, 2023

ولامست المحركات اليسرى سطح المدرج لحظة سقوط الجناح الأيسر للطائرة واختلال توازنها (لم يعرف سببه حتى الآن) قبل التحليق مجددا، وظهر ذلك واضحا في الصور المتداولة للطائرة بعد هبوطها بسلام في المحاولة الثانية.

وذكر أحد المواقع الإخبارية أن الطائرة حلّقت على ارتفاع 4 آلاف قدم (نحو 1219 مترا) في رحلة إقلاعها الثانية الاضطرارية تجنبا لحدوث كارثة، وتمركزت بالقرب من المدرج 06 في مطار لوكسمبورغ، وهبطت بعد نحو 15 دقيقة من الانطلاق.

وتعرضت الطائرة، التي تم صنعها عام 2009، لأضرار طفيفة في أثناء الهبوط من دون وقوع حوادث أخرى.