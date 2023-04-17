أخبار|لوكسمبورغ

شاهد.. طائرة تفقد توازنها بمطار لوكسمبورغ والقائد ينقذها بأعجوبة

Cargolux Airlines
طائرة شحن لشركة كارغولوكس (وكالات)
17/4/2023

تعرضت إحدى طائرات الشحن القادمة من دبي إلى لوكسمبورغ لحادث بسيط أفقد الطائرة توازنها في أثناء محاولة هبوطها على مدرج المطار.

وتداولت حسابات متخصصة في أخبار الطيران حول العالم، أمس الأحد، مقطع فيديو للحظة هبوط طائرة "كارغولوكس 747" (Cargolux 747)، وتأرجحها بعد فقدان توازنها، وهو ما دفع قائد الطائرة إلى اتخاذ رد فعل سريع بإعادة التحليق مرة أخرى لينقذها من الحادث بأعجوبة.

ولامست المحركات اليسرى سطح المدرج لحظة سقوط الجناح الأيسر للطائرة واختلال توازنها (لم يعرف سببه حتى الآن) قبل التحليق مجددا، وظهر ذلك واضحا في الصور المتداولة للطائرة بعد هبوطها بسلام في المحاولة الثانية.

وذكر أحد المواقع الإخبارية أن الطائرة حلّقت على ارتفاع 4 آلاف قدم (نحو 1219 مترا) في رحلة إقلاعها الثانية الاضطرارية تجنبا لحدوث كارثة، وتمركزت بالقرب من المدرج 06 في مطار لوكسمبورغ، وهبطت بعد نحو 15 دقيقة من الانطلاق.

وتعرضت الطائرة، التي تم صنعها عام 2009، لأضرار طفيفة في أثناء الهبوط من دون وقوع حوادث أخرى.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي