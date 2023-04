شاهد.. طائرة تفقد توازنها بمطار لوكسمبورغ والقائد ينقذها بأعجوبة

تعرضت إحدى طائرات الشحن القادمة من دبي إلى لوكسمبورغ لحادث بسيط أفقد الطائرة توازنها في أثناء محاولة هبوطها على مدرج المطار.

وتداولت حسابات متخصصة في أخبار الطيران حول العالم، أمس الأحد، مقطع فيديو للحظة هبوط طائرة "كارغولوكس 747" (Cargolux 747)، وتأرجحها بعد فقدان توازنها، وهو ما دفع قائد الطائرة إلى اتخاذ رد فعل سريع بإعادة التحليق مرة أخرى لينقذها من الحادث بأعجوبة.

Cargolux Boeing 747-400F (built 2009) sustained minor damage to its left outer engine casing during an abnormal landing at runway 06 at Luxemburg AP (ELLX) forcing the pilots to initiate a go-around. Flight #CLX5BP from Dubai landed safely on its 2nd attempt.… pic.twitter.com/XJEgBPTxIP

— JACDEC (@JacdecNew) April 16, 2023