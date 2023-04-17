شاهد- الدعم السريع يبث فيديو قال إنه لدخوله إلى مقرّ إقامة البرهان داخل قيادة القوات المسلحة والجيش ينفي

بثت قوات الدعم السريع لقطات على حسابها في تويتر، قالت إنها لدخول عناصرها إلى مقرّ إقامة قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان داخل مقرّ قيادة هذه القوات.

في المقابل، نفى الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني ما يجري تداوله عن استيلاء قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة للجيش السوداني، أو بيت الضيافة، أو القصر الجمهوري؛ وقال إنّ القوات المسلحة تسيطر تماما على جميع مقارها.

وأضاف الناطق أنّ ما وصفها ببعض الأبواق الإعلامية لما سماها "المليشيا المتمردة"، تبث كثيرا من الأكاذيب لتضليل الرأي العام؛ كما أكد أنّ الوضع في العاصمة يشتمل على اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم، مشيرا إلى تنفيذ ضربات جوية على أهداف وصفها بالمعادية، وأكد أنّ ذلك سيستمر حتى تصفية آخر جيب للمليشيا المتمردة بالعاصمة، وفق وصفه.

وأشار الناطق باسم الجيش إلى أنّ مليشيا الدعم السريع بدأت بأعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل، وفق قوله.

وشهد اليوم الاثنين تجدد الاشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، إضافة إلى تجددها كذلك في محيط مطار مروي (شمالي السودان).

وتضاربت الأنباء حول السيطرة على القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في ثالث أيام الاشتباكات العسكرية بين الطرفين، مع استمرار القتال في المطار الدولي ومناطق عدة من العاصمة وعدد من الولايات.