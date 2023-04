روسيا تكشف أهداف مناورتها في "المحيط الهادي" ودولة عربية تعرض الوساطة بين موسكو وكييف

كشفت روسيا اليوم الاثنين عن أهداف المناورات المشتركة الجارية مع الصين في المحيط الهادي شاركت فيها عشرات السفن والطائرات، في حين عرض العراق استعداده للوساطة بين موسكو وكييف للدفع نحو الحوار والسلام.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناورات الروسية "العالية المستوى" في المحيط الهادي، قائلا خلال لقاء بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "تمت المرحلة الأولى من هذه التدريبات على مستوى عال جدا".

وشارك في هذه التدريبات التي أُعلنت الأسبوع الماضي وتزامنت مع زيارة وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو لروسيا، أكثر من 25 ألف عسكري و167 سفينة بما فيها 12 غواصة، بالإضافة إلى 89 طائرة ومروحية، كما أوضح شويغو خلال الاجتماع.

وأشار شويغو إلى أنه جرى تدريب القوات الروسية المشاركة في المناورات خلال المرحلة الأولى على الكشف عن غواصات معادية قرب خليج بطرس الأكبر (في بحر اليابان) وخليج أفاتشينسكي في جنوب شرق شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

Russia’s Pacific Fleet holds large-scale naval drills to test readiness

As Russia’s Pacific Fleet conducted snap drills aimed at testing the Navy’s combat readiness, our correspondent Donald Courter had the rare chance of getting on board the Marshal Shaposhnikov man-of-war.

17… pic.twitter.com/HJsGIGaa6f

— ABCDEFG (@ABCDEFGminor) April 17, 2023