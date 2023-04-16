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16 قتيلا و9 جرحى جراء حريق في دبي

epaselect epa10572709 People look at smoke rising from a fire in a warehouse at Umm Ramool, a residential and commercial community in the Gulf emirate of Dubai, United Arab Emirates, 14 April 2023. The fire broke off at a warehouse that contained cleaning material, according to an announcement by the Dubai Civil Defense. EPA-EFE/ALI HAIDER
التحقيقات كشفت عن وجود تجاوزات تتعلق باشتراطات الأمن والسلامة في المبنى (الأوروبية)
16/4/2023

قضى 16 شخصًا وجُرح 9 آخرون في حريق اندلع السبت في مبنى سكني يقع بمنطقة شعبية في دبي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

واندلع الحريق ظهر السبت في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة حيث يعيش عدد كبير من العمال.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وسائل إعلام محلية "أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة". ولم يُكشف عن جنسيات الضحايا.

وأضاف البيان "تواصل الجهات المعنية التحقيق للوقوف على كامل ملابسات الحادث".

يشار إلى أن سلطات دبي أعلنت في 2017 اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.

المصدر : الفرنسية