16 قتيلا و9 جرحى جراء حريق في دبي

قضى 16 شخصًا وجُرح 9 آخرون في حريق اندلع السبت في مبنى سكني يقع بمنطقة شعبية في دبي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

واندلع الحريق ظهر السبت في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة حيث يعيش عدد كبير من العمال.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وسائل إعلام محلية "أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة". ولم يُكشف عن جنسيات الضحايا.

وأضاف البيان "تواصل الجهات المعنية التحقيق للوقوف على كامل ملابسات الحادث".

يشار إلى أن سلطات دبي أعلنت في 2017 اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.