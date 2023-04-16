1.5 مليون مُصلٍ ومُعتمر بالمسجد الحرام ليلة 25 رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن عدد رواد المسجد الحرام في مكة المكرمة الليلة الماضية التي وافقت ليلة 25 رمضان المبارك بلغ مليونا ونصف المليون مُصلٍ ومُعتمر.

ويعد هذا الرقم هو الأكبر في المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان الجاري، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن وسم السعودية على تويتر.

كما نقلت الأناضول عن وكالة الأنباء السعودية تأكيد الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنه جرى توزيع 56 ألفا و400 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495 ألف شخص.

وتشير الأرقام أيضا إلى استخدام 130 ألف لتر من المطهرات، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 آلاف لتر من معقمات الأيدي، واستخدام ما يزيد على 34 ألف لتر لتعقيم السجاد، وفقا للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.