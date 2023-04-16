مع انقطاع الماء والكهرباء وشح المؤن.. حالة رعب يعيشها سكان الخرطوم في ظل الاشتباكات

يعيش سكان الخرطوم حالة رعب ظل المواجهات المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيث انقطاع الماء والكهرباء وباتت وشح المؤن، ويعتبر خروجهم ولو بضع دقائق لشراح الاحتياجات مغامرة محفوفة بالمخاطر.

وفي الضاحية الشمالية للخرطوم، كما في المناطق الأخرى، لم يغمض لأحد جفن طوال ليل الثلاثاء الأربعاء بسبب هدير الطائرات ودوي الضربات الجوية وأصوات المدفعية ومعارك الشوارع بالبنادق الآلية أو الرشاشات الثقيلة.

ولكن في صباح اليوم الأحد في الأسبوع الأخير من رمضان، حرص فاروق أحمد على فتح مخبزه رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي اشتدت وطأتها بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال فاروق أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية، وهو يوزع الخبر على مواطنين يتعجلون المغادرة لتجنب مخاطر التواجد في الشارع، "لم يعد لدينا كهرباء والمياه مقطوعة ولكننا نواصل العمل".

وليس بعيدًا عن المخبز سقط قتلى برصاصات طائشة في المواجهات التي أوقعت 56 قتيلًا مدنيا ونحو 600 جريح والمستمرة لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وليست الرصاصات وحدها التي يمكن وصفها بأنها طائشة، بل سقطت قذائف بعيدا عن أهدافها المحتملة في هذه المعركة الحامية بين حليفي الأمس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي"، قبل أن يتصاعد الصراع بينهما ليتحول الى نزاح مسلح السبت.





الأسوأ لم يأت بعد

ويروي سعد أحمد وهو ما زال تحت صدمة الرعب الذي عاشه مساء السبت "سقطت قذيفة على بعد عشرة أمتار من منزلي".

ويضيف أن "إطلاق النيران والانفجارات لا تتوقف" حول منزله لأن قواعد الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تشكلت أثناء الحرب في إقليم دافور، تقع في قلب الأحياء السكنية.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لا يتوقف بث مقاطع فيديو ملتقطة على عجل من نوافذ الشقق للمدرعات والمسلحين ولمعارك الشوارع.

أما سناء أحمد (43 سنة) فتقول إنها تخشى أن يقع الأسوأ اليوم الأحد في العاصمة التي تتصاعد منها أعمدة الدخان السوداء.

مثل الجميع في شمال الخرطوم، لديها انطباع بأن الوضع بات أكثر توترا بعد 24 ساعة من الطلقة الأولى التي يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنها. وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية "منذ الأمس نعيش في رعب. أطفالي مروعون من دوي الانفجارات، وانقطاع المياه والكهرباء يزيد الوضع سوءا".

ويعتقد الخباز فاروق حسن أن الأسوأ لم يأت بعد. إذ لم يعد من الممكن الانتقال بالسيارة بين الخرطوم وضواحيها فالجسور والمحاور الرئيسية إما أغلقها الجيش أو يتعذر استخدامها لأنها مسرح للمعارك.

وأمس السبت عادت القطارات الآتية من أقاليم أخرى الى الخرطوم أدراجها قبيل الوصول الى العاصمة مع تواتر الأنباء عن اندلاع القتال.

ومن دون وسائل انتقال، ستختفي السلع الغذائية في بلد يعاني من تضخم من ثلاثة أرقام ومن الفقر، الأمر الذي أدى إلى تقليص قدرة صغار التجار على الشراء والتخزين.

ويقول حسن "مخزون الدقيق لدي لن يكفي أكثر من 48 ساعة اذا لم تستطع شاحنات نقل المواد الغذائية التحرك".