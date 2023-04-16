ما أبرز المواقف الدولية إزاء القتال في السودان؟

تتالت الأحد المواقف الإقليمية والدولية المطالبة بوقف القتال الذي اندلع أمس السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تشاور مع وزيري خارجية السعودية والإمارات بشأن الاشتباكات في السودان. وأوضح بلينكن في بيان أنهم اتفقوا على ضرورة إنهاء أطراف الاشتباكات الأعمال القتالية على الفور دون أي شروط مسبقة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء المستويات العالية من العنف في السودان الذي راح ضحيته العشرات.

وأضاف المسؤول "يبدو أن بعض هذه الهجمات استخدمت فيها أسلحة خطيرة.. مبعث قلقنا الأساسي هو سلامة أفرادنا وكذلك المواطنين الأميركيين هناك".

ومن جهتها، دعت الخارجية البريطانية لوقف الأعمال العدائية في السودان "وتهدئة التوترات ومنع المزيد من إراقة الدماء".





غوتيريش يهاتف الطرفين

كذلك حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الإنهاء الفوري لأعمال العنف في السودان.

وقال متحدث أممي إن غوتيريش تحدث مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد.

وعلمت الجزيرة من مصدر مطلع أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا الاثنين جلسة مغلقة للتشاور بشأن الوضع في السودان.

من جانبها، قالت الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية إنها لم تتمكن من التواصل مع طرفي الصراع.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية المصرية إن "القاهرة تبذل جهودا منذ بداية اندلاع الأزمة بالسودان لوقف العنف الدائر هناك".

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن بكين قلقة للغاية بشأن التطورات في السودان، وإنها تحث طرفي الصراع على وقف إطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الوضع.

ونقل الإعلام الصيني الرسمي عن السفارة الصينية في السودان قولها إنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا صينيين بالسودان، وذكّرت رعاياها في البلاد بالحفاظ على سلامتهم.