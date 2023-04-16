لحظات خوف ورعب واحتجاز طالبات وموظفين.. مشاهد إنسانية من السودان

أظهرت مشاهد مصورة انتشرت على منصات التواصل حالة من الخوف والرعب لدى المواطنين في السودان إثر اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من البلاد.

ففي العاصمة الخرطوم، برزت مشاهد احتجاز عشرات الطلبة ومعلميهم في مدرسة "كمبوني" أثناء القصف بين الجيش والدعم السريع، واحتجاز طالبات في داخلية كرار بشارع القصر.

كما وثّق مقطع فيديو احتجاز 20 مهندسا وعاملا في برج شركة النيلين للتأمينات في شارع الجمهورية بالعاصمة الخرطوم، حيث يوجدون بدون طعام أو شراب وتحت نيران القناصة، مطالبين بتوفير ممر آمن لإخراجهم.

نداء إستغاثة عاجل 3

عدد 20 مهندس و عامل و فني عالقين في بُرج شركة النيلين للتامينات في شارع الجمهورية مقابل وزارة العدل الان بدون طعام او ماء للشُرب و تحت نيران القناصة.

الرجاء توفير ممر آمِن لإخراجهم. pic.twitter.com/QU48TdzZVH — Ghaz! (@GhaziElrayah) April 15, 2023

ووضع أحد النشطاء على تويتر تغريدة تناول خلالها معلومات عن الطلاب والموظفين المحتجزين في أماكن قريبة من مناطق الاشتباكات ويصعب عليهم الخروج أو الوصول إلى منازلهم.

1/ طلاب كمبوني شارع القصر (250 طالب و 25 من العاملين)

2/ معهد جودة شارع المك نمر (11 شخص)

3/ المجمع الطبي جامعة الخرطوم ( 10 طلاب )

4/ داخلية حسيب شارع الجيش (25 طالب )

5/ داخلية كرار شارع القصر ( 20 طالبة و مشرفات)

6/ موظفين برج شركة النيلين للتأمينات شارع القصر (20 موظف)

7/ — Kolaa (@Mo_kolaa) April 16, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حالات من الكر والفر بين الأهالي في منطقة السوق بمدينة نيالا غربي السودان، وذلك بالتزامن مع إغلاق عدة محلات تجارية وسط تحذيرات من اشتباكات محتملة في المدينة.

وأمس السبت، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش من جهة وقوات "الدعم السريع" من جهة أخرى في العاصمة الخرطوم، حيث تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.