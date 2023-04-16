أخبار|السودان

لحظات خوف ورعب واحتجاز طالبات وموظفين.. مشاهد إنسانية من السودان

نداء إستغاثة عاجل 3 عدد 20 مهندس و عامل و فني عالقين في بُرج شركة النيلين للتامينات في شارع الجمهورية مقابل وزارة العدل الان بدون طعام او ماء للشُرب و تحت نيران القناصة. الرجاء توفير ممر آمِن لإخراجهم.
نداء استغاثة من مهندسين وعمال عالقين في برج شركة النيلين للتأمينات بالخرطوم (مواقع التواصل)
16/4/2023

أظهرت مشاهد مصورة انتشرت على منصات التواصل حالة من الخوف والرعب لدى المواطنين في السودان إثر اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من البلاد.

ففي العاصمة الخرطوم، برزت مشاهد احتجاز عشرات الطلبة ومعلميهم في مدرسة "كمبوني" أثناء القصف بين الجيش والدعم السريع، واحتجاز طالبات في داخلية كرار بشارع القصر.

 

 

 

 

 

 

كما وثّق مقطع فيديو احتجاز 20 مهندسا وعاملا في برج شركة النيلين للتأمينات في شارع الجمهورية بالعاصمة الخرطوم، حيث يوجدون بدون طعام أو شراب وتحت نيران القناصة، مطالبين بتوفير ممر آمن لإخراجهم.

ووضع أحد النشطاء على تويتر تغريدة تناول خلالها معلومات عن الطلاب والموظفين المحتجزين في أماكن قريبة من مناطق الاشتباكات ويصعب عليهم الخروج أو الوصول إلى منازلهم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حالات من الكر والفر بين الأهالي في منطقة السوق بمدينة نيالا غربي السودان، وذلك بالتزامن مع إغلاق عدة محلات تجارية وسط تحذيرات من اشتباكات محتملة في المدينة.

 

 

وأمس السبت، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش من جهة وقوات "الدعم السريع" من جهة أخرى في العاصمة الخرطوم، حيث تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي