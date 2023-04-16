مصدر بالجيش السوداني: سيارات الدعم السريع فرّت من مطار مروي وعلى متنها أسرى مصريون

قال مصدر عسكري في الجيش السوداني بمروي -اليوم الأحد- إن سيارات الدعم السريع فرت من مطار مروي وعلى متنها مجموعة من الأسرى المصريين، بعد أن تمكن عناصر الجيش من السيطرة عليه بالكامل وأسروا عددا كبيرا من الجنود والضباط.

وأضاف المصدر "بإمكان الإعلام الحضور إلى مطار مروي بعد أن أصبح آمنا، وتصوير انتصارنا".

وكانت قوات الدعم السريع قد نشرت في وقت سابق أمس مقاطع فيديو قالت إنها لأسر مجموعة من أفراد الجيش السوداني، إضافة إلى عدد من الجنود والضباط المصريين في مطار مروي.

ويظهر في الفيديو شخص يعرف نفسه بأنه ضابط مصري من الموقوفين لدى قوات الدعم السريع.

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ -في بيان- أن الجيش يتابع عن كثب الوضع في السودان، وينسق مع السلطات هناك لضمان تأمين القوات المصرية الموجودة هناك لإجراء تدريبات مع نظيرتها السودانية، حسبما جاء في البيان.

كما قالت قوات الدعم السريع إنها مستعدة لتسليم الرعايا المصريين لقيادتهم فور هدوء الأحوال الأمنية.