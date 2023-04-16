شهدت اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع.. أبرز مواقع العمليات العسكرية في السودان

اندلعت، صباح أمس السبت، أحداث عنف في السودان، بين جناحي المكون العسكري، الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا ومئات الجرحى، وفقا للجنة أطباء السودان.

ويقدم هذا التقرير معطيات بشأن أبرز مواقع العمليات العسكرية التي تشهد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

مطار الخرطوم

يعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية، وشهد اشتباكات بين طرفي المكون العسكري، ما تسبب بتعليق الرحلات الداخلية والخارجية في المطار، وسط تضارب في المعلومات عن الجهة التي تسيطر فعليا عليه.

مطار مَرَوي

يغطي العمليات الجوية في شمال السودان ويعتبر من أحدث مطارات البلاد، وكان نشر قوات الدعم السريع عشرات الآليات العسكرية في محيط المطار والقاعدة الجوية، بمثابة الشرارة الأولى لتفجر الخلاف مع الجيش، وقد أعلن كلا الطرفين عن سيطرتهما على المطار والقاعدة الجوية بعد اشتباكات عنيفة وسط تأكيد بأن المعارك لا تزال مستمرة.

القصر الجمهوري

يقع في أقصى الجزء الشمالي لمدينة الخرطوم والمقر الرسمي لرئاسة الجمهورية، ويضم مكاتب أعضاء مجلس السيادة في السودان، وشهد محيط القصر اشتباكات عنيفة بين الطرفين بمختلف أنواع الأسلحة، إذ سارع الجيش إلى تطويق القصر بآلياته الثقيلة رغم إعلان الدعم السريع السيطرة عليه في الساعات الأولى من تفجر الأوضاع.

تلفزيون السودان

يقع في مدينة أم درمان، وشهد بث التلفزيون الرسمي انقطاعا قصيرا بعد سماع أصوات إطلاق نار داخل المبنى، فيما تعرضت غرفة التحكم بالبث إلى قصف، في حين أكد المتحدث باسم الجيش أن قوات الدعم السريع موجودة بكثافة عند مقر التلفزيون الرسمي.

مقر القيادة العامة للجيش

يقع وسط العاصمة الخرطوم، ولا يزال يشهد محيط المقر اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تأكيد من قيادة الجيش بأن المقر وباقي المرافق العسكرية الإستراتيجية لا تزال تحت سيطرته.