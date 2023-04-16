شملت نحو 900 أسيرا واستمرت 3 أيام.. انتهاء عملية كبرى لتبادل السجناء بين الحوثيين والحكومة اليمنية

انتهت الأحد عملية تبادل سجناء كبرى بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية شملت نحو 900 أسير واستمرّت 3 أيام، كما كشف الحوثيون عن صفقة جديدة مع الحكومة تشمل إطلاق سراح 1400 أسير من الجانبين، في وقت أعلن فيه الحوثيون أن المحادثات مع السعودية ستتواصل بعد عيد الفطر مما بدّد الآمال بإعلان هدنة جديدة قبل نهاية شهر رمضان.

وتزامنت عملية التبادل مع جهود دبلوماسية ناتجة عن التقارب السعودي الإيراني، وترمي إلى ترسيخ وقف إطلاق نار طويل الأمد ووضع الحرب الدامية في البلد الفقير على طريق الحل.

وأكدت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة الصحافة الفرنسية أن العملية انتهت، مضيفة أنه "تمّ تأكيد الإفراج عن 869 محتجزا سابقا في المجمل".

ونقلت 5 طائرات الأحد نحو 200 أسير سابق من مأرب -آخر معقل للسلطة في شمال اليمن- إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ 2015، وفي الاتجاه المعاكس.

وكان الحوثيون والحكومة توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في برن الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل نحو 869 أسيرا. وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن نحو 180 أسير، بينهم 16 أسيرا سعوديا و3 أسرى سودانيين، في مقابل حوالي 700 معتقل لدى القوات الحكومية.

وكان قد تمّ تبادل حوالي 320 أسيرا الجمعة، ثم نحو 350 السبت.

وشملت عملية التبادل امرأة واحدة فقط تُدعى سميرة مارش، اعتقلتها القوات الحكومية قبل 5 سنوات بتهمة "زرع عبوات ناسفة في الطرقات وجوار مقرات حكومية وأسفل سيارات ومركبات قادة الجيش"، إضافة إلى "إدارة خلية نسائية تقوم بزرع عبوات تسببت بمقتل العشرات"، وفق ما أفاد به مسؤول أمني حكومي في مأرب.

وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى، عضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تمّ تبادلها مقابل 4 صحفيين محكومين بالإعدام من جانب سلطات الحوثيين.





1400 أسير

وفي الإطار ذاته، كشفت جماعة الحوثي عن صفقة جديدة مع الحكومة تشمل إطلاق سراح 1400 أسير من الجانبين، وذلك في مؤتمر صحفي بمطار صنعاء عقده عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى لدى الحوثيين عقب الانتهاء من إتمام عملية إطلاق سراح نحو 900 أسير في وقت سابق اليوم.

وقال المرتضى "سيتم عقد صفقة مقبلة بـ700 أسير، مقابل 700 من الطرف الآخر (في إشارة إلى الحكومة اليمنية)"، دون تفاصيل إضافية حول موعد تلك الصفقة.

وأضاف أنهم "سعداء بإتمام هذه الصفقة التي شملت عشرات المختطفين"، مبينا أن "العمل جار لتحرير كل الأسرى".

من جهته، قال المتحدث باسم الوفد الحكومي ماجد فضائل -في تغريدة على تويتر بعد اختتام عملية التبادل- إن عملية مشاورات جديدة لتبادل الأسرى ستنطلق في 15 مايو/آذار المقبل.

وقال المسؤول اليمني "نحن حريصون كل الحرص على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، تحت قاعدة الكل مقابل الكل دون تمييز"، معبرا عن أمله في أن تكون جولة المفاوضات المقبلة "ناجحة ومثمرة".

خطوة إيجابية نحو السلام

من جهتها، اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي -الأحد- أن عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".

وأعلنت اللجنة -في تغريدة عبر تويتر- "انتهاء عمليات الإفراج عن الأسرى بنجاح بعد 3 أيام منذ بدء التبادل"، مضيفة أنها عملت مع الهلال الأحمر اليمني "بجد" لإعادة الأسرى إلى عائلاتهم.