شاهد.. قوات الدعم السريع تنشر فيديو لأسر عسكريين سودانيين ومصريين

نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت إنها لأسر مجموعة من أفراد الجيش السوداني، إضافة إلى عدد من الجنود والضباط المصريين في مطار مروي.

ويظهر في الفيديو شخص يعرف نفسه بأنه ضابط مصري من الموقوفين لدى قوات الدعم السريع.

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ -في بيان- إن الجيش يتابع عن كثب الوضع في السودان، وينسق مع السلطات هناك لضمان تأمين القوات المصرية الموجودة لإجراء تدريبات مع نظيرتها السودانية، حسبما جاء في البيان.

وبدورها، قالت قوات الدعم السريع إنها مستعدة لتسليم الرعايا المصريين إلى قيادتهم فور هدوء الأحوال الأمنية.