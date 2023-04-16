أخبار|السودان

شاهد.. صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار في مطار الخرطوم نتيجة الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

(الجزيرة)
16/4/2023-|آخر تحديث: 16/4/202311:28 PM (مكة المكرمة)

كشفت صور أقمار صناعية حديثة التقطتها شركة ماكسار الأميركية، عن حجم الدمار الذي لحق بمطار الخرطوم الدولي في أعقاب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تظهر أعمدة دخان تتصاعد من طائرات مدنية متوقفة في مدرج المطار إلى جانب صورة أخرى تُظهر احتراق وتضرر مبنى وزارة الدفاع ومبنى القيادة العامة ومحطة القطارات، وغيرها من مظاهر الدمار في العاصمة السودانية.

ويظهر في إحدى الصور اشتعال النيران في طائرتين بمطار الخرطوم الدولي.

Satellite image shows burning IL-76 candid airplanes at Khartoum International Airport in Khartoum, Sudan April 16, 2023, in this handout image. Courtesy of Maxar Technologies/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST NO OBSCURE LOGO
صورة للأقمار الصناعية تظهر بوضوح اشتعال النيران بطائرتين على الأقل في مطار الخرطوم الدولي (رويترز)

وأظهرت الصور تصاعد النيران من الطائرات المحترقة إلى مسافات بعيدة فوق العاصمة الخرطوم

Satellite image shows smoke and an overview of Khartoum International Airport in Khartoum, Sudan April 16, 2023, in this handout image. Courtesy of Maxar Technologies/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST NO OBSCURE LOGO
أعمدة الدخان المتصاعدة من الطائرات المحترقة امتدت إلى مسافات بعيدة فوق الخرطوم (رويترز)

وكذلك أظهرت صور احتراق وتضرر مبني القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، واشتعال النيران بمبنى رئاسة جهاز الأمن.

Satellite image shows burned and damaged General Command of the Sudanese Armed Forces headquarters building in Khartoum, Sudan April 16, 2023, in this handout image. Courtesy of Maxar Technologies/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST NO OBSCURE LOGO
صورة الأقمار الصناعية تظهر احتراق وتضرر مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم (رويترز)

كما رصدت الأقمار الصناعية مشاهد للدمار الذي لحق بالجسور ومحطة القطارات.

الدخان يتصاعد من أحد مواقع سكة حديد الخرطوم (رويترز)

في حين كشفت صور أخرى الدخان يتصاعد من مبنى وزارة الدفاع واحتراق مبان أخرى في العاصمة الخرطوم.

Satellite image shows a burning Ministry of Defense building and other damage in Khartoum, Sudan April 16, 2023, in this handout image. Courtesy of Maxar Technologies/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST NO OBSCURE LOGO
صورة بالأقمار الصناعية تكشف احتراق مبنى وزارة الدفاع في الخرطوم (رويترز)

 

المصدر : الجزيرة