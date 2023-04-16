شاهد.. صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار في مطار الخرطوم نتيجة الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

كشفت صور أقمار صناعية حديثة التقطتها شركة ماكسار الأميركية، عن حجم الدمار الذي لحق بمطار الخرطوم الدولي في أعقاب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تظهر أعمدة دخان تتصاعد من طائرات مدنية متوقفة في مدرج المطار إلى جانب صورة أخرى تُظهر احتراق وتضرر مبنى وزارة الدفاع ومبنى القيادة العامة ومحطة القطارات، وغيرها من مظاهر الدمار في العاصمة السودانية.

ويظهر في إحدى الصور اشتعال النيران في طائرتين بمطار الخرطوم الدولي.

وأظهرت الصور تصاعد النيران من الطائرات المحترقة إلى مسافات بعيدة فوق العاصمة الخرطوم

وكذلك أظهرت صور احتراق وتضرر مبني القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، واشتعال النيران بمبنى رئاسة جهاز الأمن.

كما رصدت الأقمار الصناعية مشاهد للدمار الذي لحق بالجسور ومحطة القطارات.

في حين كشفت صور أخرى الدخان يتصاعد من مبنى وزارة الدفاع واحتراق مبان أخرى في العاصمة الخرطوم.