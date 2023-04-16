شاهد.. سيطرة على معسكرات وعتاد وإغلاق طرقات في ثاني أيام اشتباكات السودان

في اليوم الثاني من الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى، نشرت حسابات على مواقع التواصل تابعة أو مقربة من أحد طرفي النزاع فيديوهات توثق بعضا من التطورات الميدانية.

فقد نشر حساب المخابرات السودانية، وحسابات محلية سودانية، مقطع فيديو وصورا للمركبات والمعدات العسكرية التي تركتها قوات الدعم السريع، عقب انسحابها من حيّ "شَمبات" في الخرطوم.

وتظهر اللقطات المصورة مُعدات وعربات عسكرية، قال حساب المخابرات إنها تابعة لقوات الدعم السريع وسيطر عليها الجيش السوداني.

كما نشر ناشطون سودانيون مقاطع فيديو، تظهر ما قالوا إنها قوات للجيش السوداني تغلق بالدبابات شارع "الهوا"، المؤدي إلى مقر سلاح المدرعات في الخرطوم.

كما أظهرت صورة نشرها ناشطون ما قالوا إنها قوات للجيش السوداني تسيطر على معسكر الدعم السريع في قطاعات الشرق بالقضارف.

كما أظهر فيديو نشر على فيسبوك صورا جوية من مطار الخرطوم الدولي ومقر القيادة العامة تظهر آثار الاشتباكات.

في المقابل، بثت قوات الدعم السريع صورا ليلية قالت إنها تُظهر حريقا اندلع في مبنى القوات البرية التابع للجيش بالعاصمة الخرطوم.

كما نشرت فيديو تدعي فيه السيطرة على قاعدة عسكرية بكامل عتادها الحربي بدون تحديد موقعها.