سجين ومتهم في 100 قضية.. قتل سياسي هندي وشقيقه في بث مباشر على التلفزيون

أطلق مسلحون -ادعوا أنهم صحفيون- النار على عضو سابق في البرلمان الهندي وشقيقه في بث مباشر على التلفزيون، أثناء نقلهما مكبلي الأيدي إلى المستشفى من قبل الشرطة، حسب السلطات.

وكان عتيق أحمد (61 عاما) -الذي يقبع في السجن منذ 2019، وأدين بتهمة الاختطاف- يقوم بالرد على أسئلة الصحفيين في وقت متأخر من مساء أمس السبت، عندما أطلقت النار عليه وعلى شقيقه أشرف من مسافة قريبة، حسب لقطات تلفزيونية.

وقال المسؤول في الشرطة براشانت كومار "وفقا للمعلومات الأولية، اقترب منهم 3 أشخاص ادعوا أنهم صحفيون وأطلقوا النار"، مشيرا إلى أنهم احتُجزوا ويخضعون للاستجواب حاليا.

وتظهر اللقطات التلفزيونية المهاجمين وهم يرددون شعارات هندوسية بعد الهجوم الذي وقع في مدينة براياجراج (شمالي البلاد).

والقتيلان من الأقلية المسلمة في الهند، لكن الشرطة لم تعلن إن كانت تحقق في دوافع طائفية وراء الجريمة.

عالم الجريمة

وكان الأخوان متورطين في عالم الجريمة في الهند، والنائب السابق يواجه أكثر من 100 قضية مختلفة حسب تقارير، ونقلا إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، وكان يحيط بهما رجال شرطة عند وقوع الجريمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد المهاجمين كان يحمل كاميرا تلفزيونية، وآخر كان يمسك ميكروفونا عليه شعار قناة تلفزيونية.

وقبلها بأيام، أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش أنها قتلت بالرصاص نجل أحمد (19 عاما) وشريكه في تبادل لإطلاق النار. وكلاهما من المطلوبين في قضية قتل.

وقبل مقتله، ادعى أحمد -الذي كان يواجه تهما بالقتل والاعتداء- في التماس قدمه الشهر الماضي إلى المحكمة العليا في الهند أن حياته مهددة من الشرطة.

ويحكم الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا الولاية الهندية التي يقيم فيها 200 مليون شخص.