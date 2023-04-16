تحدث مع البرهان وحميدتي.. غوتيريش يدعو إلى إنهاء العنف في السودان

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على تويتر، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش دعا السبت إلى الإنهاء الفوري لأعمال العنف في السودان.

وأضاف أن غوتيريش تحدث مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو (حميدتي) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد.

وأسفرت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل 27 شخصا على الأقل وجرح العشرات.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة بأن دوي أسلحة ثقيلة هز العاصمة السودانية الخرطوم، جراء معارك اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على خلفية الخلاف السياسي المتصاعد في البلاد.

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بأن اشتباكات عنيفة تدور بين الجانبين حول إدارة القوات الجوية جنوبي الخرطوم.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية إن قوات الدعم السريع موجودة بكثافة عند مقر التلفزيون الرسمي، بينما تدور اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والدعم السريع في شارع الغابة بالخرطوم، إضافة إلى مناطق جنوبي العاصمة.