اشتباكات السودان.. نقص في الكوادر الطبية وإصابات تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات

أطلقت "نقابة أطباء السودان" نداء عاجلا للمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية، الدولية والإقليمية، لتقديم العون وتوفير الإمداد الطبي لجميع المستشفيات والمرافق الصحية بالخرطوم ومناطق الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع بالولايات المختلفة.

وطالبت النقالة المنظمات والهيئات بضرورة الضغط لإلزام طرفي الصراع بوقف الاقتتال، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية، ودعت جميع الكوادر الطبية للمؤازرة، نظرا لوجود أعداد كبيرة من المصابين والحالات الحرجة التي تحتاج تدخلا جراحيا عاجلا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر السوداني، أسامة أبو بكر عثمان، إن عدد المصابين يفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأضاف أن كل المستشفيات تعاني من نقص في الكوادر الطبية والأسرّة وانقطاع التيار الكهربائي، وبحاجة عاجلة للدعم.

ووفق لجنة أطباء السودان المركزية، المنظمة المستقلة والمؤيدة للديمقراطية، فإنّ "إجمالي القتلى المدنيين بلغ 56" أكثر من نصفهم في الخرطوم وضواحيها، بينما لقي "عشرات" الجنود وعناصر القوات شبه العسكرية حتفهم. وبالإضافة إلى ذلك، أصيب حوالي 600 شخص بجروح خلال 24 ساعة من المواجهات.

كما قتل أمس السبت 3 عاملين في برنامج الأغذية العالمي في إقليم دارفور غرب السودان، وفق ما أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس الذي "أدان بشدة الهجوم على موظفي الأمم المتحدة" ومنشآت المنظمات الإنسانية في دارفور.





وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش على "اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الأذى" في السودان، وأشارت إلى أن القادة العسكريين "يظهرون مرة أخرى تجاهلا تاما لآمال وحقوق الشعب السوداني".

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان الأطراف المتحاربة بضبط النفس واحترام التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وفي تصريح لشبكة الجزيرة، قال الهلال الأحمر السوداني إنه يواجه نقصا في الكوادر الطبية وانقطاعا في التيار الكهربائي.

وتأتي تلك التطورات في وقت لا يزال فيه مئات الطلاب عالقين في منشأة كمبوني التعليمية بالخرطوم منذ أمس السبت بسبب الاقتتال. وقال الهلال الأحمر السوداني إن إخراج 450 طالبا محاصرا في منشأة كمبوني التعليمية يعد مخاطرة حاليا.

كما بث ناشطون صورا لطالبات طب محتجزات داخل سكنهن الداخلي في جامعة الخرطوم. وناشدت الطالبات في مقطع مصور إخراجهن من المنطقة التي تجري قربها الاشتباكات.





وبث ناشطون صورا لموظفين عالقين في برج النيلين في شارع الجمهورية قرب مناطق الاشتباكات في الخرطوم. وناشد العالقون المسؤولين إخراجهم من منطقة الخطر.

مسارات آمنة

وفي ما يبدو أنه استجابة للنداءات المطالبة بفتح الممرات والطرق أمام الإسعاف والفرق الطبية قال الجيش السوداني في بيان إنه وافق على اقتراح من الأمم المتحدة بفتح ممر آمن للحالات الإنسانية العاجلة لمدة 3 ساعات كل يوم بدءا من الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد.

ومن جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية من الآن ولمدة 4 ساعات بعد طلب الأمم المتحدة.

وتستخدم كل أنواع الأسلحة من بنادق ومدفعية وطائرات مقاتلة، في هذه المعارك التي تشهدها العاصمة وعدد من المدن الأخرى في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، والتي تعد من بين أفقر دول العالم.

واليوم الأحد، كان دوي القصف يُسمع في شوارع الخرطوم المهجورة التي انتشرت فيها رائحة البارود القوية. وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، لا يتوقّف الأطباء عن طلب المساعدة والممرّات الآمنة لسيارات الإسعاف ووقف إطلاق النار لعلاج المصابين.

وكان الصراع يحتدم منذ أسابيع، ما حال دون أيّ حلّ سياسي في البلد الذي مزقته الحرب لعقود ويحاول منذ العام 2019 تنظيم أول انتخابات حرّة بعد 30 عاما من حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.