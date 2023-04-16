أبو مرزوق: حماس ليست جزءا من أي محور سياسي أو عسكري

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، السبت، أن تكون الحركة جزءا من أي محور سياسي أو عسكري.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد قال أبو مرزوق عبر حسابه على تويتر، "نحن حركة مقاومة إسلامية، ونسعى لعلاقات مع كل القوى الحية في المنطقة والعالم، وليس لنا عداء مع أي مكون، سوى العدو الصهيوني".

وتابع أبو مرزوق: "نشكر كل من يقف معنا مساعدا ومعينا، وليس هناك من علاقة مع أي طرف على حساب طرف آخر".

وتقول وكالة الأناضول إن تقارير إعلامية عربية ودولية تحسب حماس على ما يسمى محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، لكن الحركة تؤكد بشكل متكرر أنها تسعى لعلاقات مع كل القوى بالمنطقة والعالم.

إيران والسعودية

وقبل يومين، أشاد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بالدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية، محذرا إسرائيل من "العبث" بقضية المسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال مهرجان أقيم بالقطاع مساء الجمعة بمناسبة "يوم القدس العالمي"، وتم خلاله بث رسالة مصورة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال فيها إن "تحرير القدس هو الهدف الأسمى في العالم الإسلامي"، كما انتقد تطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل، معتبرا أن ذلك "يمثل خيانة للشعب الفلسطيني وطعنة في ظهر المقاومة وفلسطين".

على صعيد آخر، أعلن مصدر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء السبت، أن زعيم الحركة إسماعيل هنية سيزور السعودية على رأس وفد قيادي من الحركة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر أن الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات، تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرياض ومن شأنها التمهيد لإنهاء التوتر بين الجانبين.