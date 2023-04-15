اليمن.. وصول الدفعة الثانية من أسرى الحوثيين لمطار صنعاء ضمن اتفاق التبادل

أفاد مراسل الجزيرة بوصول طائرة تقل أسرى من أنصار الله (الحوثيون) المفرج عنهم إلى مطار صنعاء قادمة من مطار أبها جنوبي السعودية.

وقال الصليب الأحمر الدولي إن الطائرة التي وصلت إلى مطار صنعاء تقل 120 من أسرى الحوثيين.

يأتي هذا، فيما انتهت أمس الجمعة المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، والتي تستمر 3 أيام.

وأفاد مراسل الجزيرة أن برنامج اليوم الأول انتهى بإطلاق سراح 319 أسيرا من الطرفين، حيث وصلت إلى مطار صنعاء رحلتان قادمتان من مطار عدن، تقلان 250 أسيرا تابعين للحوثيين، فيما وصل إلى مطار عدن (جنوبي اليمن) 69 من الأسرى التابعين للحكومة اليمنية في دفعتين، قادمين من مطار صنعاء.





عملية إنسانية

وبدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل نحو 900 محتجز على صلة بالنزاع في اليمن، في إطار عملية إنسانية، وأفادت اللجنة في بيان أنها تستخدم طائراتها لنقل المحتجزين من وإلى 6 مدن في اليمن والمملكة العربية السعودية.

وأضافت أنّ عمليات الإفراج تأتي نتيجة المحادثات بين أطراف صفقة التبادل، والتي اختُتمت في 20 مارس/آذار الماضي في مدينة بيرن السويسرية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية أمس الجمعة عن الفريق الحكومي المفاوض بملف الأسرى أن اليوم الأول من عملية التبادل يشمل تبادل عبر مطاري عدن وصنعاء، ومن بينهم اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي.

أما اليوم الثاني، فيشمل تبادل دفعة أخرى من الأسرى عبر مطارات أبها وصنعاء والرياض والمخا (غربي اليمن)، فيما ينتظر أن يشمل اليوم الثالث (غدا الأحد) تبادل أسرى عبر مطاري صنعاء وتداوين بمحافظة مأرب جنوبي اليمن، بينهم 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام.





وفي 20 مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية الاتفاق مع جماعة الحوثي على الإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت في سويسرا بهذا الخصوص.

غير أن الحكومة اليمنية أعلنت الأربعاء الماضي تأجيل انطلاق تنفيذ تبادل الأسرى مع الحوثيين يوما واحدا إلى الجمعة، وفق تغريدة لرئيس الفريق الحكومي في ملف الأسرى يحيى كزمان، غداة إعلان بدء تنفيذ الصفقة.

وتعد هذه ثاني صفقة تبادل أسرى كبيرة تتم برعاية أممية بعد التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأطلق بموجبها أكثر من ألف من الجانبين.

وهناك صفقات صغيرة تعقد بشكل متكرر بوساطات محلية وقبلية نجحت خلال السنوات الماضية في إطلاق سراح آلاف من الجانبين.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية عام 2014، واشتد النزاع منذ مارس/آذار 2015 بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.